Также данная модель будет основана на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 8s elite

Redmi Turbo 4 был представлен как устройство субфлагманского сегмента с новейшим чипом Dimensity 8400 Ultra и дизайном, схожим с iPhone 16. Есть сведения о том, что Xiaomi разрабатывает версию Pro, которая, как говорят, станет одним из первых смартфонов на Snapdragon 8s Elite.

Известный источник Digital Chat Station поделился ценными данными о новом субфлагманском устройстве. По последним данным, опубликованным в Weibo, этот телефон будет иметь аккумулятор с ёмкостью, начинающейся от 7000 мАч.

Не было бы удивительно увидеть такой мощный аккумулятор в Redmi Turbo 4, учитывая, что множество выпущенных моделей уже имеют батареи с аналогичными характеристиками. Хорошим примером такого устройства стал RedMagic 10 Pro. Данный смартфон имеет аккумулятор с ёмкостью 7050 мАч. В данном отчёте не упоминается скорость зарядки, однако, предыдущие источники утверждали, что устройство поддерживает быстрое зарядное устройство мощностью 90 Вт.

В дополнение к информации о вместительном аккумуляторе Redmi Turbo 4 Pro, Digital Chat Station сообщает о наличии экрана с разрешением 1,5K. При этом ожидается, что экран будет плоским. Касательно конструкции, информатор указывает на наличие металлической рамки и стеклянной задней панели устройства.

Тем не менее, в этом отчёте не разглашается информация о стоимости. В то же время предшествующие сведения указывали на то, что цена Redmi Turbo 4 Pro может начинаться от 4000 юаней в Китае, что соответствует примерно 545 долларам.