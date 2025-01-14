Отмечаются прилёты в Киевской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Сумской областях

Минувшей ночью российская армия осуществила новую масштабную атаку на позиции украинских формирований. Стоит напомнить, что Вооружённых силы Украины ранее наносили удары по Воронежской, Саратовской, Тульской, Ростовской и Брянской областям. В ответ российские военные направили свои дроны в направлении ряда регионов, находящихся под контролем администрации Зеленского.

Сообщается о попаданиях по нескольким целям в Киеве и его окрестностях. В основном, огнём охвачены места дислокации личного состава украинской армии и центры управления системой противовоздушной обороны в столичном регионе. Российские беспилотники также нанесли удары по объектам в Вышгороде и Борисполе.

Стоит отметить, что военный логистический объект в Борисполе подвержен атакам на регулярной основе, что способствует уничтожению и выведению из строя существенных объёмов вооружения и оборудования, поступающих в Украину.

На протяжении ночи были зафиксированы прилёты в центральных регионах центральной Украине, в частности в Винницкой и Черкасской областях. Сообщается о повреждениях объектов военной и промышленной инфраструктуры, включая базы для тренировок украинских вооружённых сил.

Российские войска нанесли удары с использованием дронов по целям в Днепропетровской области. Несколько мощных взрывов прозвучали в самом центре области, в том числе на территории одного из промышленных предприятий. Есть информация об ударах в портовой зоне Одессы, где, по некоторым источникам, производилась разгрузка судна с грузом из стран Североатлантического Альянса.

В Сумской области раздавались многочисленные взрывы, охватывающие районы Путивля и Глухова, где украинские формирования продолжают стремиться к увеличению сосредоточения своих сил и ресурсов.