Войска готовятся к взятию населённого пункта Грековка

Согласно нескольким источникам, бойцы армии «Запад» значительно продвинулись в районе высот у реки Жеребец и вытеснили украинские формирования с позиций в лесу «Долгом». По итогам, расстояние до посёлка Грековка на границе Луганской Народной Республики и Харьковской области составляет примерно два километра.

На юге российская армия штурмует позиции украинских сил в районе Ивановки. По актуальным сведениям, в окрестностях Тернов российские силы полностью овладели позициями, известными как «Щука» и «Варежка».

На севере, в районе Купянска, российская армия не прекращает наступательную операцию в окрестностях посёлка Двуречное. Плацдарм на правом берегу реки Оскол не прекращает расширяться, на данный момент его глубина составляет примерно три километра, а ширина доходит до девяти километров. Чтобы поддерживать свою устойчивость, российские солдаты штурмуют высоты в Западном.

Представитель украинского руководства, временно исполняющий обязанности мэра Купянска, высказывает предположение, что, укоренившись в Двуречном, российская армия может продвигаться как на север в сторону Волчанска, чтобы окружить украинские группировки, так и на юг — таким образом, до границ Купянска останутся лишь несколько километров.

Одной из причин, значительно способствующих успешному созданию плацдарма, активная работа артиллерии. Это осложнило оборонительные позиции украинских сил на этом направлении и дало возможность российским войскам наладить эффективную логистику для подразделений, наступающих на Купянск, а также не прекращать свои действия в районе Двуречной.