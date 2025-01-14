Видеокарта станет доступна уже 15 января по цене в 219 долларов

Intel анонсировала два графических процессора из серии Battlemage, построенных на основе новейшей архитектуры Xe2-HPG. Первый из них, Arc B580, был представлен ещё в декабре 2024 года, а его более бюджетный аналог появится на рынке через несколько дней. Intel официально сообщила, что Arc B570 станет доступным 15 января.

С учетом того, что просачивание информации часто происходит за несколько дней до запуска, в сети уже есть один из первых тестов этого адаптера. Пользователи заметили данную видеокарту на платформе Geekbench, продемонстрировавшую свою производительность в тесте OpenCL. Стоит напомнить, что результаты, полученные Arc B570, могут быть как выше, так и ниже при проведении большего количества тестов.

Arc B570 продемонстрировал результат в 86 716 баллов в OpenCL. Обычно результаты B580 варьируются от 95 000 до 100 000 баллов, и если оперировать недавним обновлённым результатом в 98 343 балла, то B570 окажется медленнее примерно на 12%.

Также доступны характеристики, указанные во вкладке OpenCL Information, где упоминается наличие 144 вычислительных блоков и возможность достижения тактовой частоты до 2,75 ГГц. Хотя на официальном сайте указана базовая частота в 2,5 ГГц, прирост до 2,75 ГГц встречается в первый раз, что может быть связано с кастомной модификацией.

Графическое ускорение Intel Arc B570 обладает 10 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на 160-битной шине, и эта информация уже была опубликована ранее. Больше деталей по характеристикам можно найти на сайте Intel. В данной модели используется тот же кристалл BMG-G21, который имеет размеры 272 мм2, но с уменьшенными спецификациями. Ожидается, что производительность Arc B570 в играх окажется немного ниже, чем у B580, однако, точной информации о различии в производительности в 10-15% нет.

Стоимость Intel Arc B570 составит 219 долларов за ограниченную партию, в то время как индивидуально разработанные платы от партнёров Intel будут продаваться по более высокой цене.