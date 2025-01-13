Основная цель таких действий не в занятии новых позиций, а в замедлении наступления российской армии

Бойцы армии «Север» не прекращают операцию по очистке опорников Вооружённых сил Украины в окрестностях сёл Куриловка и Гуево, расположенных к юго-востоку от Суджи. Украинские формирования уже утратили ряд своих позиций. Об этом стало известно от российских военных корреспондентов, которые следят за оперативной ситуацией на Курском направлении.

Согласно сведениям Министерства обороны, украинская сторона вновь осуществила ротацию, перебросив дополнительные силы на территорию Курской области. Если ранее упоминалось о семи бригадах украинской армии, то сейчас их количество возросло до одиннадцати. Хотя это не полные бригады, а лишь отдельные части, увеличение сил очевидно. Боестолкновения не прекращаются в районе посёлков Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное.

Согласно информации из имеющихся источников, российская армия продолжает наступательные действия как на севере от Суджи, так и на юге. В районах Гуево и Куриловки морские пехотинцы не только заняли несколько позиций ВСУ, но и ликвидировали украинские силы, которые отказались сдаться. Украинские военные предпринимали две попытки пробиться в этом секторе к окружённым позициям, но каждый раз отступал с потерями.

В Махновке, расположенной к востоку от Суджи, идут интенсивные бои. Украинские формирования постоянно атакуют, не позволяя российским войскам установить позиции в посёлке, осознавая, что в будущем они могут выйти к окраинам города.

На севере от Суджи Киев несколько раз инициировал контратаки, и бои происходят в районе Погребков, где контроль над населённым пунктом постоянно меняется, и ни одна из сторон не может обустроить позиции. Аналогичная ситуация наблюдается и в хуторе Косица, который находится южнее Русского Поречного. Всё же, российские военные продолжают продвигаться вперед, и кольцо вокруг Суджи постепенно сужается.