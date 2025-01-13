Лидер данного соревнования смог проехать за сутки 589 кругов

В прошедшие выходные состоялся марафон «24 часа Дубая». Суперкар Rossa дебютировал на международной арене и, несмотря на возникшие технические проблемы, смог завершить гонку. Автомобиль проехал 75 кругов, тогда как триумфатор соревнований преодолел 589 кругов за сутки.

Команда Graff Racing, управлявшая Rossa LM GT, состояла из Никиты Мазепина, последнего российского гонщика Формулы-1, создателя проекта «Росса» и участника «24 часов Ле-Мана» Романа Русинова, опытного Евгения Киреева, уже участвующего в «24 часах Дубая», и Харрисона Ньюи, сына выдающегося инженера Эдриана Ньюи, который имеет в своем арсенале победы в Asian Le Mans Series и «24 часах Дайтоны».

На квалификации Rossa LM GT показала лучший результат в категории GTX, где выступали пять автомобилей. Однако, позже экипаж был дисквалифицирован за нарушение порядка участия гонщиков во время квалификационного заезда. Гонка завершилась для Rossa после 75 кругов и продолжительного ремонта в субботний вечер.

«Мы очень довольны итогами дебютного для Rossa LM GT марафона. До этого уик-энда у нас не было полноценных тестов — по сути, «24 часа Дубая» стали для абсолютно новой машины настоящим боевым испытанием. Но как только автомобиль выехал на трассу, он сразу показал впечатляющую скорость. Мы могли ехать в темпе техники GT3, но по регламенту класса GTX должны были уступать им три секунды. В своей категории мы уверенно взяли поул и по ходу гонки также продемонстрировали потенциал Rossa LM GT. Машина превзошла все наши ожидания и произвела впечатления на соперников и болельщиков», — заявил после гонки Роман Русинов.

В октябре 2024 года на этапе серии Russian endurance challenge (REC) московский суперкар Rossa впервые вышел на трассу. За рулём этого автомобиля оказались Вадим Мещеряков и создатель модели, Роман Русинов.