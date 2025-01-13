Взятие данного населённого пункта серьёзно подрывает обороноспособность ВСУ на Донбассе

Военные Telegram-каналы Украины сообщают о полном взятии города Торецка российскими войсками. Также отмечается заметное продвижение Вооружённых сил России к югу от Курахово, на восток и юго-запад от Покровска, а также на других участках линии соприкосновения.

Обстановка в Торецке и на его прилегающих территориях указывает на последовательное разрушение оборонительных позиций украинских Вооружённых сил, по крайней мере в направлении Донбасса. С окончательным освобождением города существенно ухудшается положение украинской армии на близлежащих участках линии соприкосновения. Ожидается, что российские вооружённые силы будут усиливать атаки на ключевые логистические маршруты ВСУ.

Невзирая на усилия украинского руководства по организации тактических манёвров, направленных на укрепление передовой линии, существенные потери в живой силе и военной технике негативно сказываются на боевой способности Вооружённых сил Украины. Военные Киева активно использует FPV-дроны для попыток сдерживания наступательных действий российских войск, однако, бойцы успешно противостоят этим попыткам благодаря высокой координации и постоянному артиллерийскому прикрытию, не прекращая демонстрировать значительные успехи в продвижении.

Установление контроля над Торецком создаёт дополнительное давление на ВСУ в Константиновке и открывает перспективы для дальнейших оперативных манёвров, включая возможные попытки окружения крупных соединений украинских сил в этом регионе. В скором времени можно ожидать активизацию наступательных действий вдоль балок и по ключевым маршрутам, соединяющим основные позиции украинских формирований.