Однако, компания пока не озвучила даты начала продаж и ориентировочные цены

Gigabyte анонсировала свой новый мини-компьютер BRIX GB-BER7-8840. Он оборудован улучшенной версией чипа AMD Ryzen 7 8840U с графикой Radeon 780M. Процессор может работать с 8 ядрами, достигая частоты до 5,1 ГГц и обрабатывая до 16 потоков одновременно. Согласно информации от Gigabyte, в устройстве предусмотрены два слота для ОЗУ, которые поддерживают до 64 ГБ DDR5 при частоте 5600 МГц. Мини-ПК также включает слот M.2 2280 с четырьмя линиями PCIe 4.0 для подключения SSD. На материнской плате располагается слот M.2 2230, который обычно используется для беспроводного адаптера с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.

Mini-PC от Gigabyte предлагает множество USB-портов, включая четыре порта USB 3.2 Gen 2, один из которых USB-C, спереди и два порта USB 2.0 Type-A сзади. На тыльной стороне устройства расположен интерфейс USB4 с поддержкой режима DisplayPort Alt Mode. Также имеется два выхода HDMI 2.1 и один Mini DisplayPort, что позволяет без труда подключать несколько высокоскоростных мониторов одновременно. К тому же, устройство оснастили портом Ethernet, обеспечивающим скорость передачи данных до 2,5 Гбит/с.

С размерами 134,2х139,1х48,8 мм, этот компактный компьютер можно удобно закрепить, например, на задней стороне монитора, используя предоставленный VESA-кронштейн. Однако, на сегодняшний день компания Gigabyte не представила сведений о ценах и сроках поступления на рынок.