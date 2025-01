Одна из дочерних студий CD Projekt, участвующая в разработке проекта, ищет опытного специалиста, который сможет создавать «персонажей мирового класса»

Будущая многопользовательская игра во вселенной The Witcher, судя по одному из объявлений для поиска сотрудников в студии CD Projekt, может предоставить игрокам возможность создавать своих собственных Ведьмаков. Хотя подобная функция не является новшеством для многопользовательских игр, недавно появившаяся информация указывает на то, что The Witcher в многопользовательском формате также будет включать подобные элементы.

Игра, которая была анонсирована во второй половине 2022 года под рабочим названием Project Sirius, изначально задумывалась как спин-офф серии The Witcher с многопользовательскими аспектами. Проект разрабатывает студия The Molasses Flood, известная своими играми, такими как The Flame in the Flood и Drake Hollow, и являющаяся частью CD Projekt.

Последние отчёты показали, что многопользовательская игра во вселенной Ведьмака позволит выбирать персонажей или создавать уникального героя. Недавнее объявление о вакансии главного 3D-художника в The Molasses Flood подтверждает данные слухи. В описании вакансии говорится, что работающий на этой позиции будет подчиняться арт-директору Project Sirius и сотрудничать с другими членами творческой команды, чтобы «обеспечить соответствие персонажей художественному видению проекта и потребностям игрового процесса».

Хотя многие игроки, скорее всего, будут рады возможности создать собственного Ведьмака, им стоит сохранять сдержанность в ожиданиях, пока CD Projekt не предоставит дополнительные детали об игре. The Molasses Flood ищет сотрудника, способного создавать «персонажей мирового класса». Интересно, что это не обязательно связано с разработкой инструмента для самостоятельного создания персонажей игроками. Вполне возможно, что они хотят добавить новых персонажей во вселенную Ведьмака, включая как выбираемых героев, так и NPC.

Если в предстоящей игре будет возможность создавать собственных Ведьмаков, то эта информация поступила как раз вовремя для CD Projekt. Первоначальный трейлер The Witcher 4 был показан всего несколько недель назад на The Game Awards, и хотя разработчики объявили, что Геральт всё ещё появится в игре, в основных сюжетных линиях он передаст главную роль Цири в трёх следующих частях. Эта новость вызвала негативную реакцию у части фанатов по различным причинам. Позволив создать своих собственных монстробойцев, разработчики могли бы сгладить недовольство среди этой группы поклонников.