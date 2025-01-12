Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Новая многопользовательская игра по вселенной Ведьмака может позволить создавать своих персонажей
Одна из дочерних студий CD Projekt, участвующая в разработке проекта, ищет опытного специалиста, который сможет создавать «персонажей мирового класса»

 Будущая многопользовательская игра во вселенной The Witcher, судя по одному из объявлений для поиска сотрудников в студии CD Projekt, может предоставить игрокам возможность создавать своих собственных Ведьмаков. Хотя подобная функция не является новшеством для многопользовательских игр, недавно появившаяся информация указывает на то, что The Witcher в многопользовательском формате также будет включать подобные элементы.

 Игра, которая была анонсирована во второй половине 2022 года под рабочим названием Project Sirius, изначально задумывалась как спин-офф серии The Witcher с многопользовательскими аспектами. Проект разрабатывает студия The Molasses Flood, известная своими играми, такими как The Flame in the Flood и Drake Hollow, и являющаяся частью CD Projekt.

 Последние отчёты показали, что многопользовательская игра во вселенной Ведьмака позволит выбирать персонажей или создавать уникального героя. Недавнее объявление о вакансии главного 3D-художника в The Molasses Flood подтверждает данные слухи. В описании вакансии говорится, что работающий на этой позиции будет подчиняться арт-директору Project Sirius и сотрудничать с другими членами творческой команды, чтобы «обеспечить соответствие персонажей художественному видению проекта и потребностям игрового процесса».

 Хотя многие игроки, скорее всего, будут рады возможности создать собственного Ведьмака, им стоит сохранять сдержанность в ожиданиях, пока CD Projekt не предоставит дополнительные детали об игре. The Molasses Flood ищет сотрудника, способного создавать «персонажей мирового класса». Интересно, что это не обязательно связано с разработкой инструмента для самостоятельного создания персонажей игроками. Вполне возможно, что они хотят добавить новых персонажей во вселенную Ведьмака, включая как выбираемых героев, так и NPC.

 Если в предстоящей игре будет возможность создавать собственных Ведьмаков, то эта информация поступила как раз вовремя для CD Projekt. Первоначальный трейлер The Witcher 4 был показан всего несколько недель назад на The Game Awards, и хотя разработчики объявили, что Геральт всё ещё появится в игре, в основных сюжетных линиях он передаст главную роль Цири в трёх следующих частях. Эта новость вызвала негативную реакцию у части фанатов по различным причинам. Позволив создать своих собственных монстробойцев, разработчики могли бы сгладить недовольство среди этой группы поклонников.

#видеоигры #the witcher #cd projek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 13 обходит iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra по качеству съемки
6
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.5
+
NVIDIA обещает сделать DLSS 4.0 доступной для всех поколений GeForce RTX
+
Двигаясь со стороны Славянска российские войска приблизились к важной для ВСУ трассе Т0515
1
Боец ВС РФ модернизировал систему РЭБ для военной техники, увеличив радиус действия до 300 метров
+
В WhatsApp появится возможность создать собственного чат-бота с искусственным интеллектом
+
Кодзима признался, что устал и в студии Kojima Productions начались кранчи
+
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
12
Capcom анонсировала второе открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds
+
XFX показала 4-х слотовую Radeon RX 9070, оснащенную тремя 8-контактными разъемами питания
11
Анонсирован первый планшет, использующий Snapdragon 8 Elite
+
Премьер Словакии назвал Зеленского попрошайкой
6
Military Watch: Танковая промышленность Южной Кореи укрепляет мировое лидерство с программой K3
3
TWZ: ВМС США рассматривают возможность возвращения в подземную военно-морскую базу Норвегии
1
Компания iQOO будет использовать прямые экраны для всей своей линейки смартфонов в этом году
+
Bloomberg: Кир Стармер обсудит с Зеленским развёртывание британских миротворцев
+
Германия планирует поставить больше самоходных гаубиц RCH 155 для Украины
+
OnePlus 13R начинает получать обновление OxygenOS 15.0.0.403 всего через два дня после запуска
+
В Nintendo Switch 2 будет использоваться формат карт памяти microSD Express
+
RTX 5090 для ноутбуков прошла первые тесты и показала нестабильную производительность
+

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
165
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
17
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
38
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
3
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
20
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
13
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
9

Сейчас обсуждают

ebatorуа
19:37
все вот эти санкции,вдарят сперва по европе,а чуть позже по всей нефтяной отрасли сша.И улыбаясь,начнут ходить пешком все недружественные.
Сийярто заявил об угрозе, которую антироссийские санкции несут для Европы
ebatorуа
19:28
мир хочет предложить проигрывающая сторона.Но трампу просто нечего предложить.Да его выслушают,посмотрят на его козыря.
Шольц охарактеризовал возможную встречу Трампа и Путина как «хорошую новость»
Маэстро
19:25
Лучше о тебе статью написать. Надо попросить Nvidia&Intel Hater. Как думаешь он интересно о тебе напишет?
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
ark-bak
19:24
Буй со мной буй с тобой
Зеленский призвал Запад выполнить обещания по поставкам оружия на Украину
unhurtable
19:19
Ждем увлекательного рассказа о пользе которой ты вагонами осчастливил человечество, не стесняйся.
Володин: В РФ видеоигры не запретят, но всячески будут бороться с деструктивным контентом в них
A_K_
19:17
RTX 4090 может выдать 60 FPS только с DLSS в Kingdom Come: Deliverance II
Gamandril
19:16
Ага, они уже пробовали объяснить людям что они неправильно используют ИИ и потому у них не получается повысить производительность. Кого вообще волнует то что ИИ тупой как валенок?
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Mostack
19:15
это разоришься-набегаешься. За 10 лет у меня всего парочка в мусор ушла. На одной драйвер разнесло, вторая не помню - теперь тест платой работает. Остальное восстановлено
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Gamandril
19:15
Я уже пробовал написать статью о том что нам продают, но модераторы сказали что это слишком жестко и не будут ее публиковать. А все потому что упоминание Эльбрусов и состояние дел их не сильно беспоко...
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
ebatorуа
19:11
13:46 12.01.2025 В Венгрии отреагировали на санкции США против российского энергосектора. Санкции США против энергосектора РФ угрожают ЕС ростом цен на топливо.
Зеленский призвал Запад выполнить обещания по поставкам оружия на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем