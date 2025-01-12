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Zelikman
В Китае начали производство нового крупного пикапа Nissan Dongfeng Z9
В начале будут выпускать лишь бензиновая и дизельная версии, но позже компания начнёт производство гибридных вариантов

 В Китае стартовало производство нового 5,5-метрового пикапа Nissan Dongfeng Z9. В начале модель будет доступна в бензиновом и дизельном вариантах, а позже появится и мощная гибридная версия.

 Основой Nissan Dongfeng Z9 является современная рамная платформа. Размеры автомобиля составляют 5520х1960х1950 миллиметров, а расстояние между осями — 3300 миллиметров. Пикап предлагается исключительно с двухрядной пятиместной кабиной. Пока доступна лишь одна фотография салона, на которой четко видны два ЖК-дисплея и рулевое колесо с двумя спицами. Также под центральными вентиляционными дефлекторами расположены несколько механических кнопок.

 В качестве опций предлагаются бензиновый турбомотор объёмом 2.0, развивающий 258 лошадиных сил, а также дизельный агрегат на 2,3 литра с мощностью 190 сил. Оба мотора работают в паре с привычной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В будущем планируется добавление гибридного варианта, который, как ожидается, будет развивать мощность до 435 лошадей и сможет проезжать до 1100 километров на одной полной зарядке и заправке.

 Также на автосалоне в Гуанчжоу совместное предприятие Nissan и Dongfeng представило новый электроседан N7, ставший первой моделью, созданной на модульной платформе, ориентированной на рынок Китая. Обещаны современные мультимедийные технологии и новейший автопилот от стартапа Momenta, однако подробности о технических параметрах пока остаются неизвестными.

#китай #автомобили #транспорт #пикап #nissan dongfeng z9
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