Из-за проблем с процессорами 13-го и 14-го, а также слабой производительности Arrow Lake-S, Intel продолжает терять свои позиции

В последние месяцы на рынке потребительских процессоров произошли значительные изменения в соотношении доли между Intel и AMD, что, безусловно, отразилось на других секторах компьютерного железа. Анализ, проведенный Puget System под названием «Тенденции оборудования 2024 года», детально показывает изменения в динамике за минувшие кварталы.

В секторе потребительских процессоров ситуация оказалась исключительно успешной для команды AMD, особенно после четвертого квартала минувшего года. Компания продемонстрировала впечатляющий рост рыночной доли на 20% всего за год, с особенно заметным увеличением в 2-4 кварталах, что было связано с трудностями Intel. С релизом чипов AMD серии Ryzen 9000 и их моделей с X3D, компания смогла завоевать доверие пользователей, обогнав Intel по всем параметрам.

Проблемы с нестабильностью центральных процессоров Intel 13-го и 14-го поколений уже начали отражаться на продажах «Синего гиганта», которая продолжает терять позиции, переходя во вторую половину 2024 года. Более того, разочарование вызывает выход процессоров Arrow Lake-S, который не смог исправить положение. Intel не смогла соответствовать требованиям, и в результате AMD сумела обойти своего соперника с запуском новых чипов.

Кроме того, компания Puget Systems выразила мнение о сегменте процессоров для рабочих станций, подчёркивая преобладание AMD. Линейка Threadripper от AMD занимает существенную долю рынка, при этом аналогичные модели Intel Xeon получают всего 10% заказов. Это наглядно демонстрирует трудности Intel в удержании позиций на рынке ЦП, и ситуация для компании выглядит неблагоприятной на фоне агрессивной политики AMD.