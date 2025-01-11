Вероятно, данные машины являются прототипами, представленными в мае прошлого года

В ГИБДД были зарегистрированы первые три автомобиля нового бренда «Волга». Информацию об этом раскрыл портал «Китайские автомобили», ссылаясь на данные «Автостат Инфо». Вероятно, это те же машины, которые были представлены на мероприятии, посвященном отечественному авторынку, весной 2024 года.

Эти автомобили прошли регистрацию в декабре, и всего зарегистрировано три «Волги». Именно столько прототипов было продемонстрировано на презентации, которая состоялась в Нижнем Новгороде в мае прошлого года.

Седан Volga C40, а также кроссоверы Volga K30 и K40 представляют собой переработанные версии китайских автомобилей Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z соответственно. Все модели оснащены идентичными агрегатами: движком 1.5 с турбонаддувом мощностью 188 лошадиных сил, 7-ступенчатой трансмиссией «робот» и передним приводом.

Изначально планировалось, что крупноузловая сборка автомобилей под маркой «Волга» начнётся в Нижнем Новгороде в 2024 году, а к 2025 году производство перейдёт на полный цикл. Однако с тех пор никакие новости о бренде не поступают. Ситуация остаётся неопределённой, и производство так и не было запущено. Стоить надеяться, что выпуск автомобилей под легендарным брендом всё же будет запущен.