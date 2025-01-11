Российская армия имеет успех сразу на нескольких участках Донецкого и Харьковского направлений

Бойцы «Западной» группировки армии «Запад» улучшили свои позиции и одержали верх над украинскими формированиями на ряде участков Харьковской области и ДНР. В ходе боевых действий за прошедшие сутки Киев понёс потери примерно в 360 человек.

Эта информация представлена в сегодняшнем отчете Министерства обороны Российской Федерации. Также отмечается, что части армии «Центр» заняли населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, где ВСУ потеряли свыше 1500 военнослужащих.

Бойцы армии «Юг» смогли укрепить свои стратегические позиции, что способствовало повышению их преимущества сразу в нескольких районах. Киевской группировке был причинён ущерб в окрестностях посёлков Константиновка, Николаевка, Предтечино и Серебрянка. В результате боевых действий украинские потери составили в районе 210 человек и также была уничтожена военная техника.

Группа армии «Север», действующая в Харьковской области, нанесла удар по бронетехнике и живой силе одной механизированной и одной мотопехотной бригадам украинских войск вблизи Волчанска и Липцов. Бойцы группы «Днепр» также атаковали киевские части в Запорожской области, нанеся ущерб его личному составу и вооружению: потери ВСУ составили около 70 военнослужащих, четыре автомобиля и пять орудий.

Кроме того, российские войска осуществили удары по украинским военным аэродромам, оборонным заводам и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Для этих операций использовались оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия.