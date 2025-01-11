Подразделения украинской армии вынуждены отступать на запад, оставляя значительный участок дороги в серой зоне

Российские вооружённые силы не прекращают свои наступательные операции в Донецкой Народной Республике. Постоянно поступают сообщения о продвижении армейского контингента к северо-западу от взятого не так давно под контроль города Курахово.

На данный момент войска России продвинулись примерно на 1,5 километра к западу от освобождённой Славянки. В то же время изменилось расположение «серой зоны», теперь она достигает важной для украинских формирований автодороги Т0515, соединяющей Покровск с посёлком Константинополь. Северная часть данной дороги уже находится под контролем российской армии. Кроме того, украинские военные утратили контроль также над одним из участков этой трассы, расположенным между селами Ясеново и Андреевка, что находится к югу от Покровска.

В результате наступательных действий украинская сторона вынуждена отступать на запад от дороги Т0515. При этом к западу от этого участка между Ясеновым и Андреевкой отсутствуют какие-либо населённые пункты вплоть до границы с Днепропетровской областью. Также здесь нет существенных водных преград, которые могли бы быть использованы ВСУ в качестве новых оборонительных линий.

Таким образом, Вооружённые Силы Российской Федерации могут отказаться от концентрации усилий на окружении и штурме Константинополя в данный момент и вместо этого направиться к границе с Днепропетровской областью с целью отрезать более крупные силы украинской группировки от их источников снабжения.