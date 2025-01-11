Для разработки автомобилей будут привлечены опытные специалисты из европейских компаний

Концерн Great Wall объявил о намерении расширить свой ассортимент брендов, добавив новую марку, ориентированную на сегмент ультралюксовых автомобилей, сообщает CarNewsChina. Автомобили этой марки, пока известной под рабочим именем BG, будут стоить от одного миллиона юаней, а к их разработке привлечены эксперты из Европы.

Согласно предварительным сведениям, основным двигателем для новых автомобилей станет 4,0-литровый турбированный V8, но также планируется разработка нескольких гибридных силовых установок. Для этой задачи Great Wall намерен сотрудничать с высококвалифицированными техническими специалистами из европейских компаний.

В модельном ряду BG появятся как суперкары, так и седаны, а также популярные в Китае люксовые кроссоверы. Статус новых моделей будет подчёркиваться как их техническим совершенством, так и ограниченным тиражом, наряду с высоким уровнем персонализации и использованием дорогих материалов отделки. Развитием нового бренда займётся лично Вэй Цзяньцзюнь, глава компании Great Wall Motor. Ожидается, что выход на рынок ультралюкс поможет улучшить финансовые результаты концерна. В 2024 году компания почти не изменила свои показатели по сравнению с 2023 годом и, следовательно, значительно отстаёт по темпам роста от своих соперников.

Первые намёки на роскошные модели были сделаны Great Wall в феврале прошлого года, когда был представлен эскиз большого седана. Указывалось, что по размерам этот представительский четырёхдверный автомобиль может быть сравним с Rolls-Royce Ghost или Hongqi H9+. Кроме того, в 2021 году компания планировала запустить премиальную марку Salon, прототипы которой имели необычайно футуристичный дизайн, однако, проект был закрыт, не дойдя до серийного производства.