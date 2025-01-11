Подразделения ликвидировали последние очаги сопротивления ВСУ в данном районе и продолжили движение в сторону Времьевки.

Российские вооружённые силы достигли очередного успеха на Донецком направлении. Появилась информация о продвижении в окрестностях посёлка Великая Новосёлка. Последние сообщения свидетельствуют о том, что взят под контроль один из ключевых опорных пунктов ВСУ на юге от этого населённого пункта. Речь идёт о посёлке Нескучное, который накануне полностью перешёл под контроль российских войск.

Согласно последним данным, в Нескучном были ликвидированы последние очаги сопротивления. Также есть сведения о том, что российская армия вышла на южную границу Времьевки. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как через него идёт снабжение Великой Новосёлки.

Стоит напомнить, что непосредственно данный выступ украинская сторона захватила в ходе своего контрнаступления летом 2023 года. В настоящее время российские войска сводят на нет достижения администрации Зеленского, продолжая занимать остатки этого выступа и громить силы украинской армии в районе Великой Новосёлки.

Расстояние от взятого российской армией населённого пункта Нескучное до границы с Днепропетровской областью составляет примерно 15 километров. Образовавшийся в этом районе Нескучный карман, где располагались позиции украинских войск, уже не существует. Продвигаясь к западным границам Донецкой Народной Республики, российская армия продолжает взятие городов и посёлков, не останавливаясь на достигнутом.