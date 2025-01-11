По мнению экспертов, виной всему сворачивание государственных субсидий.

Как сообщает издание Bloomberg, в Германии, которая считается одним из первопроходцев тенденций в сфере электромобилей в Европейском Союзе, наблюдается резкое снижение интереса к электрическим автомобилям — по итогам 2024 года продажи упали на 28%. Аналитики объясняют столь значительное падение отменой государственных субсидий, состоявшейся в конце 2023 года.

В 2024 году в Германии было продано 380,6 тысячи электромобилей, что составляет всего 13,5% от общего объёма рынка. Наибольшие убытки понесли компании Polestar — снижение на 49,4%, Tesla — уменьшение на 41%, и BYD с потерями в 30%. В то же время в Великобритании наблюдается рост популярности полностью электрических автомобилей: продажи увеличились на 21%, достигнув 381,9 тысячи единиц с рыночной долей 19,6%, причём, по некоторым данным, основной вклад в прирост внесли корпоративные автопарки.

Интересно отметить, что электромобили в Германии пользуются значительным спросом. Гибридные автомобили разных категорий составляют около 40% от общего объёма рынка, а их продажи превышают миллион экземпляров.

До конца 2023 года граждане Германии, покупающие электрические автомобили, могли рассчитывать на поддержку в размере 4,5 тысячи евро, однако, в декабре 2023 года эта программа была прекращена. Некоторые автопроизводители предложили альтернативные программы поддержки, но их действие оказалось недолгим. По мнению экспертов отрасли, после выборов в Германии в феврале текущего года существует вероятность, что субсидии для стимулирования рынка электромобилей будут восстановлены в той или иной форме.