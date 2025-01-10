По словам источника, провальная контратака ВСУ обернулась ослаблением украинской обороны. Российская армия начала освобождать территории ещё быстрее.

Как сообщает источник из Генерального штаба Вооружённых сил Украины, Курская операция Зеленского оказалась очень ресурсозатратной даже в самом начале. На удержание занятых территорий уходит большое количество людей и техники. Однако, последующая попытка продвинуться к Бердену стала катализатором провала украинских сил.

Как сообщает инсайдер, мало того, что подразделения ВСУ не сумели продвинуться вперёд, в ходе боестолкновений они начали терять занимаемые ранее позиции. Российские войска существенно продвинулись на данном участке, разбив наступающую группировку украинских военных. По словам источника, армия России уже начала бои за Суджу, заходя с востока.

В целом российские бойцы продавливают оборону ВСУ по всей линии соприкосновения в Курской области. Неудачная контратака ускорила процесс.

«Давление российской армии идёт с запада от Новоивановки, через Леонидово, Александрию между Лебедевкой и Малой Локней к трассе Суджа - Льгов идут бои. ВСУ потеряли контроль над населённым пунктом Кругленокое и откатились к реке Малая Локня, бои уже идут за сёла Старая и Новая Сорочина, а также около окраин Викторовки и Никольского», — заявил инсайдер в Генштабе ВСУ.

Украинские ресурсы опасаются, что с такими темпами Киеву уже нечего будет предложить на мирных переговорах после инаугурации Дональда Трампа. Изначальный план был в том, чтобы удержать данные территории до остановки активных боевых действий.

Однако, стоит отметить, что накануне Дональд Трамп заявил, что не остановит конфликт в течение 24 часов после прихода к власти, как было обещано ранее. Президент США допустил заключение мирных соглашений в ближайшие шесть месяцев. Такой срок украинские военные уже вряд-ли смогут удерживать позиции в Курской области. Вероятнее всего, за этот период ВСУ будут полностью выдавлены с доконфликтных российских территорий.