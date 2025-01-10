Устройство получила те же характеристики, что и индийская версия, кроме аккумулятора. Международный вариант получил батарею на 5110 мАч

Redmi Note 14 Pro 5G стал одним из пяти смартфонов, которые Xiaomi анонсировала на мировом рынке, всего через сутки после презентации моделей Poco X7, Poco X7 Pro и Poco X7 Pro Iron Man Edition. Среди других новинок компании также представлены Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro 4G и две версии Redmi Note 14.

При первом взгляде на глобальную версию Redmi Note 14 Pro 5G, она выглядит так же, как и модель, которую Xiaomi представила в Индии в прошлом месяце. Устройство имеет заметный модуль камеры с тремя основными сенсорами и изогнутый AMOLED-дисплей диаметром 6,67 дюйма. Разрешение экрана составляет 2712х1220 пикселей, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, что соответствует характеристикам Redmi Note 14 Pro Plus 5G.

Похоже, что для глобального релиза телефона Redmi Note 14 Pro 5G компания Xiaomi использовала ту же основную камеру, что и у модели прошлого года Redmi Note 13 Pro 5G. В частности, устройство оснастили 200-мегапиксельным датчиком с оптической стабилизацией, который имеет размер 1/1,4 дюйма и диафрагму f/1,65.

Другие характеристики камеры остались прежними, как и поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт и чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Однако, батарея, выполненная из кремния и углерода с ёмкостью 5500 мАч, была заменена на аккумулятор меньшей емкости — 5110 мАч. Redmi Note 14 Pro 5G начнёт продаваться с 15 января по стартовой цене 412 долларов США за модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также будет доступна версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за дополнительную плату в 52 доллара.