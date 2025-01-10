Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
ASRock официально представила свои блоки питания из Taichi на 1650 и 1300 Вт
Данные модели получили высококачественные компоненты и поддерживают видеокарты нового поколения благодаря кабелям подключения 12V-2x6

 ASRock представляет новые решения на рынке блоков питания, которые соответствуют современным стандартам отрасли. Тайваньская фирма стала одной из первых, предложивших блоки питания с подключением ATX 3.1, а также все три её серии — Taichi, Phantom Gaming и Steel Legend — будут поддерживать разъем 12V-2x6. Этот разъём обещает стать новым стандартом питания для будущих графических процессоров от компаний, таких как NVIDIA и AMD.

 В отношении новых графических процессоров, последняя линейка блоков питания от ASRock направлена на минимизацию рисков перегрева и сбоев, особенно в условиях высокой нагрузки. Используя два кабеля PCIe 5.1 в блоках питания мощностью 1300 Вт и выше, ASRock повышает уровень безопасности, оптимизируя распределение нагрузки в процессе работы графического процессора. 

 Это достигнуто благодаря использованию таких компонентов, как японские конденсаторы в премиум моделях, таких как Taichi, а также сертификации Cybenetics для каждого блока питания. В иерархии продуктов линейка Taichi занимает ведущую позицию.

 Производитель утверждает, что это наиболее высококачественное предложение, что обусловлено его премиум-дизайном и современными компонентами. Серия получила сертификаты по эффективности 80 PLUS и Cybenetics Titanium. Ожидается, что линейка Taichi будет представлена в моделях мощностью 1650 Вт и 1300 Вт, обеспечивая необходимую мощность для будущих графических процессоров, таких как NVIDIA GeForce RTX 5090.

 Несмотря на значительное рассеивание мощности на плате, ASRock сумела удержать уровень шума на низком уровне, благодаря использованию блоков питания с сертификатом бесшумности Cybenetics LAMBDA A+, где уровень шума варьируется от 15 до 20 дБ. Это отличный показатель, особенно для мощных блоков питания.

 Серия Taichi выделяется на рынке благодаря использованию полностью японских конденсаторов, Infineon CoolMOS и SiC SBD. Но это ещё не всё: производитель предлагает 10-летнюю гарантию. Однако цены и даты выхода устройств пока не раскрываются.

#технологии #asrock #блоки питания #taichi
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
13
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
2
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
Сценарий «Человека-паука 4» с Томом Холландом перепишут, согласно Дэниэл Рихтману
+
Робот-колобок от компании Samsung поступит в продажу уже в этом году
+
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
MSI представила свой ПК со скрытыми кабелями Project Zero X
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
1
Nvidia представила персональный ИИ-суперкомпьютер стоимостью 3000 долларов
3
MSI представила своё самое премиальное исполнение видеокарты GeForce RTX 5090 в версии SUPRIM SOC
+
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
4
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
+

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
81
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
75
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
99
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
9
"Носферату": краткий обзор фильма
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
14:27
В США в Китае 9800х3д вовсе на полках нету. предлагают только бандлы типа материнка+проц+ еще что то. либо системник с 9800 сразу. и то очень мало. в России бандлы не развиты вовсе поэтому пред...
AMD объяснила дефицит процессоров Ryzen 7 9800X3D недостаточным уровнем продуктов конкурента
Артур Галиев
14:24
Перед новым годом перешёл с 3060 12гб на 3080 12гб, к лету с удовольствием возьму со вторичке 4070ти супер.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
komatoz2000
14:22
У меня монитор 4к (для работы нужен) и карточка 3080Ti , пока хватает. Если моя видяха превратится внезапно в тыкву, на самый край возьму 2к монитор до 30к можно вполне нормальный найти с хорошей герц...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Cyborg39rus
14:22
Интересны данные: 1. Пульсации. 2. перегрузочная способность. 3. Расчётная мощность номинал/макс у кишок.
ASRock официально представила свои блоки питания из Taichi на 1650 и 1300 Вт
RXO
14:20
Вот так дела. Синие переобуваются чтоли?
Представители AMD: в дефиците Ryzen 7 9800X3D виновата неудачная серия процессоров Intel Core Ultra
Дмитрий Маслов
14:20
Ну да и я об этом :)
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Workshop
14:19
Поправлю, крайэнжн - это карйтэк. Старфилд - это беседка, это креэйшн энжн.
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
lewile
14:14
Хорошо что IKEA в розницу их не продали под названием "Быхшвандепижнез".
В Польше уволили высокопоставленного генерала за утерю противотанковых мин
zoxa
14:14
хохлы отрицают, дипстейт сомневается, видео нет... извини, на пруф не тянет (я не отрицаю - это лишь констатация)
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
komatoz2000
14:12
перегорают лампы накаливания в основном по двум причинам - механическое повреждение ( уронили стукнули чем то итип) и бросок тока - при включении обычно, "вечными" лампы накаливания становятся после т...
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем