Данные модели получили высококачественные компоненты и поддерживают видеокарты нового поколения благодаря кабелям подключения 12V-2x6

ASRock представляет новые решения на рынке блоков питания, которые соответствуют современным стандартам отрасли. Тайваньская фирма стала одной из первых, предложивших блоки питания с подключением ATX 3.1, а также все три её серии — Taichi, Phantom Gaming и Steel Legend — будут поддерживать разъем 12V-2x6. Этот разъём обещает стать новым стандартом питания для будущих графических процессоров от компаний, таких как NVIDIA и AMD.

В отношении новых графических процессоров, последняя линейка блоков питания от ASRock направлена на минимизацию рисков перегрева и сбоев, особенно в условиях высокой нагрузки. Используя два кабеля PCIe 5.1 в блоках питания мощностью 1300 Вт и выше, ASRock повышает уровень безопасности, оптимизируя распределение нагрузки в процессе работы графического процессора.

Это достигнуто благодаря использованию таких компонентов, как японские конденсаторы в премиум моделях, таких как Taichi, а также сертификации Cybenetics для каждого блока питания. В иерархии продуктов линейка Taichi занимает ведущую позицию.

Производитель утверждает, что это наиболее высококачественное предложение, что обусловлено его премиум-дизайном и современными компонентами. Серия получила сертификаты по эффективности 80 PLUS и Cybenetics Titanium. Ожидается, что линейка Taichi будет представлена в моделях мощностью 1650 Вт и 1300 Вт, обеспечивая необходимую мощность для будущих графических процессоров, таких как NVIDIA GeForce RTX 5090.

Несмотря на значительное рассеивание мощности на плате, ASRock сумела удержать уровень шума на низком уровне, благодаря использованию блоков питания с сертификатом бесшумности Cybenetics LAMBDA A+, где уровень шума варьируется от 15 до 20 дБ. Это отличный показатель, особенно для мощных блоков питания.

Серия Taichi выделяется на рынке благодаря использованию полностью японских конденсаторов, Infineon CoolMOS и SiC SBD. Но это ещё не всё: производитель предлагает 10-летнюю гарантию. Однако цены и даты выхода устройств пока не раскрываются.