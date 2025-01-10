Новинка стала больше напоминать беспилотный Cybercab, а его мощность и максимальная дальность хода возросли

Компания Tesla анонсировала обновлённую версию кроссовера Model Y для китайского рынка.

Внешний вид кроссовера претерпел значительную переработку – передняя часть стала более изящной и угловатой одновременно. Новый капот, передний бампер и оптика придают Model Y сходство с беспилотным Cybercab. Задние фонари также изменились: у них новая форма и появилась подсвеченная полоса с логотипом бренда между блоками. Кроме того, были представлены новые колёсные диски и шины. Часть конструкции кузова и настройки подвески тоже были модернизированы. По заявлению компании, данные механические изменения должны сделать Model Y комфортнее и тише в эксплуатации.

В интерьере автомобиля появились новые отделочные материалы и обновлённые сиденья. Model Y будет оснащена центральным экраном диагональю 15,4 дюйма и 8-дюймовой сенсорной панелью для задних пассажиров. Функции полуавтономного управления обещают расширить благодаря фронтальной камере.

Ранее выпущенная версия электромобиля доступна с тремя вариантами силовых агрегатов, а для новой модели пока объявлены лишь два — с задним и полным приводом. Первое исполнение получит электромотор мощностью 299 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 62,5 кВт*ч, что позволит ускоряться до 100 км/ч за 5,3 секунды и проехать до 593 километров без подзарядки. Эти характеристики демонстрируют улучшение по сравнению с предыдущей Model Y: время разгона сократилось на 0,6 секунды, а запас хода увеличился приблизительно на 40 километров.

Полноприводный кроссовер будет оборудован двумя моторами мощностью 186 и 254 лошадей, а ёмкость аккумулятора увеличится до 78,4 кВт*ч. Ускорение до 100 км/ч займет всего 4,3 секунды, для предшествующей модели этот показатель равнялся 5 секундам, а запас хода возрастёт с 688 до 719 километров. Электромобили смогут принимать заряд с мощностью 170 и 250 кВт соответственно, что позволит пополнить запас на 250 километров всего за 15 минут.

Цена базовой версии Model Y в Китае составляет примерно от 3,6 миллиона рублей, тогда как двухмоторная версия стоит около 4,15 миллиона рублей.