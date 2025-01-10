Новые батареи смогут предложить высокую энергоёмкость в 185 Вт*ч.

Один из главных производителей аккумуляторов для электромобилей в Китае, Svolt Energy, сообщил о разработке новой батареи, способной к сверхбыстрой зарядке. Как отмечает Cnevpost, для восполнения заряда с 10% до 80% понадобится всего 8,5 минут. Кроме того, компания поделилась информацией о другой разработке, которая уже запущена в серийное производство — эти батареи устанавливаются на гибридные Tank 500 Hi4-Z.

Новый аккумулятор получил название Fengxing Short Blade. Сообщается, что новая скорость зарядки стала возможной благодаря использованию инновационных ячеек с современными катодами и анодами. Хотя еще не раскрыты варианты ёмкости, известно, что Fengxing Short Blade предложит высокую энергоёмкость, достигающую 185 Вт*ч на килограмм веса.

Вторая разработка ориентирована на внедорожники и почти не теряет своей функциональности в температурном диапазоне от -43 до 60 градусов. Согласно официальным данным, даже при температуре -20 градусов она способна обеспечивать высокое количество энергии в единицу времени, что особенно важно для владельцев автомобилей для бездорожья. Дебютировавшей моделью, оснащённой таким аккумулятором в 59-киловаттной версии, стала новая модификация Tank 500. Этот вариант имеет индекс Hi4-Z и отличается тремя моторами в составе силовой установки, а также отсутствием механического полного привода.

Осенью Svolt Energy объявила о прекращении проектов в Европе, связанных со строительством заводов по сборке аккумуляторов и производству их ячеек. По одной из версий, причина отказа от инвестиций связана с трудностями в продаже электромобилей в ЕС, тогда как другая версия указывает на стремление сэкономить ресурсы для развития на внутреннем рынке.