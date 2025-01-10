Украинские медиа встревожены отсутствие каких-либо действий со стороны Генштаба ВСУ

Российская армия продолжают наращивать свои позиции в районе Двуречная, что на правом берегу реки Оскол, и подразделения Вооружённых сил Украины не в состоянии этому помешать. Информация об этом предоставлена украинским ресурсом Deep State.

Представители средств массовой информации подчёркивают, что обстановка в Двуречной ухудшается по самому негативному сценарию, однако, Генеральный штаб украинской армии не предпринимает никаких действий. Как сообщает источник, российские войска значительно усилили свои позиции на правом берегу Оскола и продолжают наращивать свои резервы. Подразделения Киева, находящиеся в этом районе, не могут улучшить ситуацию, а дополнительные силы не направляются, так как они заняты на других участках линии соприкосновения.

Помимо того, что Вооружённые силы России контролируют Двуречную, они также наращивают свои позиции в направлении Западного, которое находится на высоте. Освобождение этого населённого пункта подводит итог попыткам украинских сил ликвидировать данный плацдарм. В настоящее время бойцы постепенно обустраиваются вокруг Западного, готовясь к решительному штурму. Украинская сторона пытается перебросить дополнительные подразделения сюда, но их недостаточно даже для организации обороны.

Таким образом, беспокойства украинских медиа имеют под собой основания, однако, у Киева нет резервов, так как все силы сосредоточены в Курской области, выполняя приказ Зеленского удерживать российскую территорию, невзирая на потери.