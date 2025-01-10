Ключевые цели находились в окрестностях аэродрома в Миргороде, откуда накануне поднималась авиация ВСУ для ударов по российским регионам

В ночь с 9 на 10 января российские Вооружённые силы нанесли новые удары по целям в тыловых районах украинских войск. В Черкасской области зафиксированы массированные атаки дронов. Согласно актуальным сведениям, были подвержены поражению мощности Черкасского ремонтного завода, который в основном занимается восстановлением военной техники. Украинские официальные лица пока не комментирует эти удары.

Кроме того, снова атакован военный аэродром в Миргороде, расположенном в Полтавской области. По свежим сведениями, недавно оттуда взлетали авиационные силы Вооруженных сил Украины, в результате чего в нескольких юго-западных регионах России была объявлена авиационная угроза. Аэродром в Миргороде в основном используется армией Украины как запасная посадочная полоса.

В Киеве и его окрестностях была объявлена воздушная тревога. По данным, в Борисполе и Броварах заметили дронов, направляющихся к своим целям. На территории Винницкой области в течение ночи произошло несколько взрывов. Пока нет информации о результатах работы украинской ПВО.

Кроме того, российские вооружённые силы нанесли удары по объектам в районе Чернигова и в городе Каменское, расположенном в Днепропетровской области. Следует отметить, что Каменское — это новое название, которое получило ранее известное как Днепродзержинск в результате переименования киевскими властями. По последним данным, в этом городе был атакован один из промышленных объектов, который работал на нужды Вооружённые сил Украины.