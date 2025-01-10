Модель полностью совместима с программой Microsoft Copilot+ PC, обладая NPU XDNA 2 с производительностью 50 TOPS.

Последняя модель ExpertCenter PN54 представляет собой компактное устройство на базе AMD, использующее новейшую архитектуру AMD Krackan Point. Это обеспечивает ему значительную мощность и эффективность. В дополнение к этому, мини-ПК располагает широким набором вариантов подключения.

Устройство основано на процессоре Ryzen AI 7 350, обладающем 8 ядрами и 16 потоками, выполненными по последней архитектуре Zen 5. Устройство также включает интегрированную графику Radeon 860M, содержащую восемь ядер RDNA 3.5, что обеспечивает достойную графическую производительность для выполнения различных задач. Чип Krackan Point оптимален для повседневных задач и способен справляться с задачами средней и высокой сложности благодаря архитектурным особенностям SoC.

Что касается оперативной памяти и хранилища, мини-ПК оборудован двумя слотами SODIMM, которые поддерживают DDR5-5600 модули до 64 ГБ. ExpertCenter PN54 включает два слота M.2 2280 PCIe Gen4x4 SSD, предоставляя пользователям возможность установки дополнительных накопителей. Примечательно, что это один из немногих мини-ПК на рынке, совместимых с программой Microsoft Copilot+ PC, поскольку устройство не только имеет специальную кнопку Copilot на лицевой стороне, но и располагает встроенным NPU XDNA 2, что обеспечивает бесшовное интегрирование Edge AI.

Среди других заметных характеристик можно выделить поддержку WiFi-7 и Bluetooth 5.4, а также наличие порта USB 4 Type C, который способен обеспечивать мощность до 100 Вт. Компактный мини-ПК также оборудован динамиками SonicMaster мощностью 2 Вт, что выделяет его на фоне аналогичных устройств на рынке. Внешний вид ExpertCenter PN54 выполнен в минималистическом стиле, напоминающем системы NUC. Однако, ASUS пока не предоставляет информации о стоимости и доступности ExpertCenter PN54.