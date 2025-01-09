Передача техники предполагается подписанной на «Рамштайн» дорожной картой помощи ВСУ

Государства Североатлантического Альянса планируют передать Украине новые партии тяжелой бронетехники. В основном речь идёт о западных танках. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания контактной группы по украинскому конфликту.

Первое в этом году совещание в формате «Рамштайн» завершилось для Киева лишь декларациями и обещаниями. Единственной западной державой, оказавшей поддержку администрации Зеленского, стали Соединённые Штаты Америки, которые анонсировали новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов. Западные аналитики уже отметили недовольство Зеленского, который ожидал значительно большего. Однако, итогом встречи стало подписание дорожных карт, одна из которых включает передачу танков Украине. Именно о ней упомянул польский министр.

Подчеркивается, что данное заявление не подразумевает, что Киев получит обещанные танки в ближайшее время. Если бы эти танки были доступны и западные страны имели возможность их передать, то они уже давно применялись бы в конфликте на Украине. Ситуация иная: в рамках намеченной дорожной карты будут разрабатываться необходимые меры и предпринимать некие шаги для того, чтобы вооружать украинские формирования западными танками в будущем. В целом, украинское правительство получило множество обещаний, включая военную помощь от отдельных стран. Однако, это не произойдет немедленно, а также запланировано на будущее.