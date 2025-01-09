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Zelikman
ASUS продемонстрировала на CES 2025 пять вариантов исполнения видеокарт серии GeForce RTX 5000
Среди представленных вариантов RTX 5000 от Asus были ROG Astral, ROG Astral LC, ROG STRIX, TUF Gaming и PRIME

 ASUS — один из крупнейших производителей видеокарт, чьё имя неизменно присутствует в списке предпочтений геймеров при выборе топовых комплектующих. Накануне компания представила обновлённые версии своих уже имевшихся линеек и анонсировала новую серию Astral, входящую в линейку ROG. 

 Видеокарты ASUS ROG Astral ориентированы на энтузиастов и встречаются среди таких моделей, как RTX 5090 и RTX 5080. Эти решения обладают четырьмя вентиляторами: три расположены спереди, а один — сзади. Такая конструкция обеспечивает увеличение воздушного потока и давления на 20% по сравнению с предыдущими вариантами ROG STRIX. Благодаря улучшенной системе охлаждения, ASUS заявляет о возможности достижения повышенных тактовых частот.

 Внутри ROG Astral установлена испарительная камера, соединённая с восемью теплотрубками. Радиатор под тыльным вентилятором имеет более плотную конструкцию по сравнению с остальной частью системы, что значительно повышает эффективность охлаждения. Вместо традиционной термопасты ASUS применяет термопрокладки Phase-Changer, которые показывают улучшенную теплопередачу и обладают повышенной долговечностью, избавляя пользователей от необходимости периодически менять термоинтерфейс.

 Печатная плата выполнена по индивидуальному заказу и оснащена 80-амперными МОП-транзисторами, которые на 35% мощнее стандартных решений, что открывает дополнительные возможности для разгона. Стало известно, что видеокарты будут оснащены системой мониторинга контактов для 16-контактных разъёмов 12V-2x6. Эта функция позволит пользователям отслеживать скачки напряжения как в блоке питания, так и на контактах разъема.

 Помимо модели с воздушным охлаждением, ASUS предлагает версию с жидкостным охлаждением — ASUS ROG Astral LC. Данная модель комплектуется 360-мм радиатором и фронтальным вентилятором. По заявлениям производителя, жидкостное охлаждение повышает эффективность на 30% по сравнению с воздушными аналогами линейки ROG Astral.

 В линейке ASUS ROG STRIX представлены видеокарты, начиная с RTX 5070 и выше. Это обновлённая версия с тремя вентиляторами и трёхслотовым дизайном. Карта оснащена полноразмерной задней пластиной с отверстием для улучшения циркуляции воздуха, а также переключателем BIOS, предлагающим режимы производительности и тишины.

 Видеокарты ASUS ROG STRIX GeForce RTX 50 оснащены яркой RGB-подсветкой на передней панели и крупной светодиодной панелью на боковой части. В числе ключевых особенностей этой серии — поддержка Aura Sync RGB, термопрокладка с фазовым переходом, защитное покрытие печатной платы, переключатель Dual BIOS и мощная система питания. Все модели сохраняют 16-контактный разъём.

 Линейка Nvidia GeForce RTX 50 также будет представлена в версии ASUS TUF Gaming, которая включает аналогичные функции, но с использованием более скромного оформления. Например, модель RTX 5090 получит систему охлаждения на основе испарительной камеры и радиатором с тремся вентиляторами. Видеокарта отличается скромным дизайном с крупными вырезами на задней и боковых панелях, сохраняя двухрежимный BIOS.

 Наконец, в линейке ASUS PRIME будут доступны в версиях RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Эти модели отличаются более компактным дизайном, занимающим 2,5 слота, что делает их подходящими для сборок ПК в формате SFF. Основные особенности серии PRIME включают систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также стильный матово-черный цвет корпуса и задней панели.  

 ASUS пока не раскрывает стоимость данных видеокарт, однако, ожидается, что первые модели Nvidia GeForce RTX 50 поступят в продажу уже в текущем месяце. 

#nvidia #asus #geforce rtx #strix #prime #tuf #видеокарт #astral
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