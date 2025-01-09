Среди представленных вариантов RTX 5000 от Asus были ROG Astral, ROG Astral LC, ROG STRIX, TUF Gaming и PRIME

ASUS — один из крупнейших производителей видеокарт, чьё имя неизменно присутствует в списке предпочтений геймеров при выборе топовых комплектующих. Накануне компания представила обновлённые версии своих уже имевшихся линеек и анонсировала новую серию Astral, входящую в линейку ROG.

Видеокарты ASUS ROG Astral ориентированы на энтузиастов и встречаются среди таких моделей, как RTX 5090 и RTX 5080. Эти решения обладают четырьмя вентиляторами: три расположены спереди, а один — сзади. Такая конструкция обеспечивает увеличение воздушного потока и давления на 20% по сравнению с предыдущими вариантами ROG STRIX. Благодаря улучшенной системе охлаждения, ASUS заявляет о возможности достижения повышенных тактовых частот.

Внутри ROG Astral установлена испарительная камера, соединённая с восемью теплотрубками. Радиатор под тыльным вентилятором имеет более плотную конструкцию по сравнению с остальной частью системы, что значительно повышает эффективность охлаждения. Вместо традиционной термопасты ASUS применяет термопрокладки Phase-Changer, которые показывают улучшенную теплопередачу и обладают повышенной долговечностью, избавляя пользователей от необходимости периодически менять термоинтерфейс.

Печатная плата выполнена по индивидуальному заказу и оснащена 80-амперными МОП-транзисторами, которые на 35% мощнее стандартных решений, что открывает дополнительные возможности для разгона. Стало известно, что видеокарты будут оснащены системой мониторинга контактов для 16-контактных разъёмов 12V-2x6. Эта функция позволит пользователям отслеживать скачки напряжения как в блоке питания, так и на контактах разъема.

Помимо модели с воздушным охлаждением, ASUS предлагает версию с жидкостным охлаждением — ASUS ROG Astral LC. Данная модель комплектуется 360-мм радиатором и фронтальным вентилятором. По заявлениям производителя, жидкостное охлаждение повышает эффективность на 30% по сравнению с воздушными аналогами линейки ROG Astral.

В линейке ASUS ROG STRIX представлены видеокарты, начиная с RTX 5070 и выше. Это обновлённая версия с тремя вентиляторами и трёхслотовым дизайном. Карта оснащена полноразмерной задней пластиной с отверстием для улучшения циркуляции воздуха, а также переключателем BIOS, предлагающим режимы производительности и тишины.

Видеокарты ASUS ROG STRIX GeForce RTX 50 оснащены яркой RGB-подсветкой на передней панели и крупной светодиодной панелью на боковой части. В числе ключевых особенностей этой серии — поддержка Aura Sync RGB, термопрокладка с фазовым переходом, защитное покрытие печатной платы, переключатель Dual BIOS и мощная система питания. Все модели сохраняют 16-контактный разъём.

Линейка Nvidia GeForce RTX 50 также будет представлена в версии ASUS TUF Gaming, которая включает аналогичные функции, но с использованием более скромного оформления. Например, модель RTX 5090 получит систему охлаждения на основе испарительной камеры и радиатором с тремся вентиляторами. Видеокарта отличается скромным дизайном с крупными вырезами на задней и боковых панелях, сохраняя двухрежимный BIOS.

Наконец, в линейке ASUS PRIME будут доступны в версиях RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Эти модели отличаются более компактным дизайном, занимающим 2,5 слота, что делает их подходящими для сборок ПК в формате SFF. Основные особенности серии PRIME включают систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также стильный матово-черный цвет корпуса и задней панели.

ASUS пока не раскрывает стоимость данных видеокарт, однако, ожидается, что первые модели Nvidia GeForce RTX 50 поступят в продажу уже в текущем месяце.