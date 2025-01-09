Несмотря на предыдущие трудности, серверы Nvidia на базе архитектуры Blackwell, похоже, наконец вышли на массовый рынок искусственного интеллекта. Компания объявила о начале полномасштабного производства в рамках своего выступления на выставке CES 2025. Дженсен Хуанг, глава Nvidia, сообщил, что более пятнадцати партнёров, включая Dell, ASUS и других, уже предлагают готовые решения на основе серверов Blackwell. Это свидетельствует об активном внедрении технологии в индустрии, что, безусловно, укрепляет позиции Nvidia в сфере ИИ.
Кроме того, Дженсен представил чип Grace Blackwell, который стал настоящим инженерным достижением. Nvidia также подчеркнула, что серверы Blackwell доступны в двух основных конфигурациях — NVL36x2 и NVL72, при этом общее количество возможных вариантов сборки превышает 200. Это открывает широкие возможности для клиентов, адаптируя решения под их нужды.
В ассортименте представлены решения с воздушным и жидкостным охлаждением, а также различные модификации процессоров Grace, разработанные для предоставления клиентам оптимальных решений в зависимости от их задач. Как заявила Nvidia , архитектура Blackwell обеспечивает значительный прорыв в масштабируемости производительности, демонстрируя четырехкратное улучшение по сравнению с предыдущим поколением, что в перспективе способствует увеличению прибыли.
Cерверы Nvidia Blackwell AI столкнулись с рядом трудностей еще в четвертом квартале 2024 года, что привело к существенному снижению объёмов поставок на рынок по сравнению с текущими показателями. Изначально предполагалось, что проблемы с температурой чипов Blackwell связаны с упаковочным сервисом TSMC, однако, спустя несколько недель это заявление было опровергнуто.
Сейчас, когда серверы на базе Blackwell начинают поставляться клиентам в сфере ИИ, это, несомненно, приведет к росту доходов компании. Конфигурации NVL36 и NVL72, как сообщается, значительно дороже своих предшественников. Интересно наблюдать, каких результатов сможет достичь сегмент искусственного интеллекта с такой мощной вычислительной базой.