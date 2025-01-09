Более 15 партнёров компании предлагают свыше 200 различных высокопроизводительных серверных конфигураций на базе чипов Nvidia Blackwell

Несмотря на предыдущие трудности, серверы Nvidia на базе архитектуры Blackwell, похоже, наконец вышли на массовый рынок искусственного интеллекта. Компания объявила о начале полномасштабного производства в рамках своего выступления на выставке CES 2025. Дженсен Хуанг, глава Nvidia, сообщил, что более пятнадцати партнёров, включая Dell, ASUS и других, уже предлагают готовые решения на основе серверов Blackwell. Это свидетельствует об активном внедрении технологии в индустрии, что, безусловно, укрепляет позиции Nvidia в сфере ИИ.

Кроме того, Дженсен представил чип Grace Blackwell, который стал настоящим инженерным достижением. Nvidia также подчеркнула, что серверы Blackwell доступны в двух основных конфигурациях — NVL36x2 и NVL72, при этом общее количество возможных вариантов сборки превышает 200. Это открывает широкие возможности для клиентов, адаптируя решения под их нужды.

В ассортименте представлены решения с воздушным и жидкостным охлаждением, а также различные модификации процессоров Grace, разработанные для предоставления клиентам оптимальных решений в зависимости от их задач. Как заявила Nvidia , архитектура Blackwell обеспечивает значительный прорыв в масштабируемости производительности, демонстрируя четырехкратное улучшение по сравнению с предыдущим поколением, что в перспективе способствует увеличению прибыли.

Cерверы Nvidia Blackwell AI столкнулись с рядом трудностей еще в четвертом квартале 2024 года, что привело к существенному снижению объёмов поставок на рынок по сравнению с текущими показателями. Изначально предполагалось, что проблемы с температурой чипов Blackwell связаны с упаковочным сервисом TSMC, однако, спустя несколько недель это заявление было опровергнуто.

Сейчас, когда серверы на базе Blackwell начинают поставляться клиентам в сфере ИИ, это, несомненно, приведет к росту доходов компании. Конфигурации NVL36 и NVL72, как сообщается, значительно дороже своих предшественников. Интересно наблюдать, каких результатов сможет достичь сегмент искусственного интеллекта с такой мощной вычислительной базой.