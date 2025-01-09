Параллельно в ДНР продолжаются бои за взятие посёлков Зелёное и Лысовка

Российские военные подразделения смогли укрепиться вблизи ключевой логистической развязки, имеющей стратегическое значение для Вооружённых сил Украины, на Покровском направлении. Киевские части были вытеснены с позиций в районе трассы Н-32, которая связывает Константиновку с Покровско-Димитровской агломерацией.

Кроме того, российские силы выбили украинские формирования из опорного пункта возле трассы Т-0504 и вошли в посёлок Второе Водяное, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Передовые отряды продвинулись в сторону Удачного и Котлино, а также ведут наступление южнее Котлино и северо-западнее Волчьего. Боестолкновения не прекращаются в населенных пунктах Зелёное, Лысовка, севернее Даченского, а также в районах Миролюбовки и Елизаветовки. Российские вооружённые силы заняли часть территории Барановки вплоть до дамбы и прилегающие земли восточнее, вдоль балки.

После взятия под контроль Курахово российская армия не остановилась и продолжила продвижение. К западу от Курахово войска расширяют зону контроля в районе недавно взятого села Шевченко, что ухудшает положение украинских сил в «кармане» южнее. Активные бои идут за посёлок Дачное, а также проводится зачистка села Славянка севернее Курахово от остаточных групп украинских частей.

Украинские формирования продолжают отход к западным границам Донецкой Народной Республики. Расстояние от текущей передовой линии до Днепропетровской области сейчас составляет не более десяти километров и продолжает сокращаться с каждым днём.