Согласно отчёту организации, от ввода пошлин Трампа сильнее всего пострадают продажи ноутбуков, планшетов, игровых консолей и смартфонов.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) прогнозирует, что доходы технологической индустрии США в 2025 году достигнут примерно 537 миллиардов долларов, что на 3,2% выше показателей 2024 года. Однако, введение новых тарифов, способных значительно снизить покупательскую способность населения, может негативно повлиять на этот рост.

Согласно последнему отчету CTA, такие пошлины могут привести к сокращению расходов на потребительские технологии на сумму от 90 до 143 миллиардов долларов. Исследование указывает, что некоторые устройства пострадают больше остальных: продажи ноутбуков и планшетов могут снизиться на 68%, игровых консолей — на 58%, а смартфонов — на 37%.

Предлагаемый план предполагает введение тарифов на импорт в размере 10–20%. Товары из Китая будут облагаться дополнительной пошлиной в 60%, а продукция из Канады и Мексики — 25%. Эти меры могут существенно повлиять на рынок технологий и потребительские привычки. Это может привести к значительному увеличению стоимости товаров. Ноутбуки и планшеты подорожают на 45%, игровые приставки на 45%, мониторы на 31%, а смартфоны на 26%.

Гендиректор CTA Гэри Шапиро отметил, что технологии остаются ключевым элементом экономики. По его словам, прогнозы сохраняют оптимизм в отношении роста, однако, введенные пошлины могут ослабить традиционный дефляционный эффект технологий. В то же время исследование CTA подвергает сомнению возможность возвращения производства в страну, предполагая, что оно, скорее, переместится в регионы с более низкими затратами, чем вернется в Северную Америку.

Эд Брзитва, вице-президент CTA по торговле, предупредил о возможных ответных мерах торговых партнёров, что способно нарушить цепочки поставок и лишить США промышленных преимуществ. Эти выводы основаны на ежегодном прогнозе CTA по потребительским технологиям в США, который объединяет мнения экспертов отрасли, членов ассоциации и данные из различных источников.