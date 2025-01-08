Это первое устройство от сторонней компании, которое получило данную операционную систему

На выставке CES 2025 стало известно, что новый портативный компьютер Lenovo Legion Go S станет первым устройством на базе SteamOS, официально лицензированным не Valve. Это положило конец многочисленным спекуляциям о том, выйдет ли SteamOS за пределы Steam Deck и когда это случится.

Valve прокомментировала это в своём блоге, уточнив, что на устройстве будет использоваться та же версия SteamOS, что и на Steam Deck. Команда разработчиков активно работает над тем, чтобы обеспечить стабильную работу системы к моменту выхода устройства. Кроме того, Valve отметила, что поддержка Lenovo Legion Go S также улучшит совместимость SteamOS с другими портативными гаджетами.

Перед релизом устройства Valve планирует выпустить бета-версию SteamOS, которая оптимизирует работу на различных портативных устройствах, позволяя пользователям самостоятельно протестировать систему. Работа над улучшениями продолжится и после запуска устройства, что соответствует подходу Valve к поддержке своих продуктов.

Стоит отметить, что Lenovo Legion Go S, судя по всему, предложит две модификации: одну без SteamOS и другую с предустановленной операционной системой от Valve. Первая версия появится в продаже в конце текущего месяца с Windows по стартовой цене 729,99 доллара, тогда как более доступная конфигурация за 599,99 доллара станет доступна в мае. В это же время ожидается выпуск модели с SteamOS, стоимость которой составит 499,99 доллара.

Модель за 729,99 доллара получит эксклюзивный процессор AMD Ryzen Z2 Go от Lenovo, что, вероятно, и объясняет её повышенную стоимость. Остальные версии, как с Windows, так и с SteamOS, будут оснащены процессором AMD Ryzen Z1 Extreme. Разница в цене, скорее всего, связана с лицензионными отчислениями.

Остальные технические характеристики всех версий идентичны. 8-дюймовый сенсорный экран WUXGA 16:10 с частотой обновления 120 Гц и поддержкой переменной частоты, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 7500 МГц, аккумулятор на 55,5 Вт*ч, два порта USB 4, слот для карт microSD и поддержка Wi-Fi 6e.