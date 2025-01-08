Киев пытает остановить продвижение российских войск в районе Ивановки и Колодезей

Прорыв российских штурмовых отрядов к окраинам населённого пункта Колодези в Донецкой Народной Республике вынудил командование Вооружённых сил Украины задействовать на этом участке передовой линии значительные резервные силы. По данным с места событий, украинские войска продолжают удерживать позиции на окраинах посёлка, но ключевые высоты, взятие которых позволило российским силам добиться успеха, находятся в руках армии России.

Военные аналитики, оценивая обстановку на этом направлении, предполагают, что в скором времени здесь развернутся интенсивные боевые действия. Упорное сопротивление Вооружённых сил Украины в районе Ивановки и Колодезей объясняется стратегической важностью данного участка для обеспечения безопасности гарнизона в Северске.

В ближайшие дни вероятны попытки нападений со стороны украинских формирований. Эксперты подчёркивают, что для российских войск сейчас ключевой задачей является удержание занятых позиций, а не попытки прорыва оборонительной линии ВСУ. На данном направлении у украинской армии недостаточно боеспособных резервов, и их истощение в ходе контратак может значительно упростить дальнейшее продвижение российских сил.

Кроме того, организация и расширение плацдарма на реке Жеребец открывает перед российскими подразделениями перспективу для продвижения в направлении Лимана в ближайшем будущем.