Доля Поднебесной в мировых запасах лития выросла с 6% до 16,5%

Китай значительно увеличил свои запасы лития благодаря ряду крупных месторождений, обнаруженных в различных регионах страны. Это позволило ему подняться с шестого на второе место в мире по объему литиевых ресурсов. Согласно данным Китайской геологической службы, функционирующей при Министерстве природных ресурсов, доля Китая в мировых запасах лития возросла с 6% до 16,5%.

Особого внимания заслуживает открытие крупного месторождения сподуменового лития, протянувшегося на 2800 километров через район Западный Куньлунь-Сонгпань-Ганьцзы. На этом участке уже подтверждено наличие более 6,5 миллионов тонн сподумена, а потенциальные запасы могут превышать 30 миллионов тонн. Кроме того, запасы лития в соляных озерах Китая также значительно увеличились. Благодаря новым открытиям их объём превысил 14 миллионов тонн, что подчеркивает растущую роль страны в глобальной добыче этого стратегического ресурса. Данный ход событий позволяет Китаю занять третье место в мире по объёму ресурсов лития в соляных озерах, уступая лишь литиевому треугольнику в Южной Америке и западным регионам США.

Технологические прорывы в добыче литиевой слюды, особенно в провинции Цзянси, значительно повысили эффективность разработки месторождений. Благодаря новым методам, запасы лития в стране увеличились на внушительные 10 миллионов тонн. Этот успех, вероятно, стимулирует развитие добычи лития в таких регионах, как Хунань и Внутренняя Монголия. Эти достижения имеют стратегическую важность для Китая во множестве развивающихся отраслей. Литий остаётся критически важным элементом для производства электромобилей, систем накопления энергии, мобильных устройств и даже компонентов ядерного топлива.