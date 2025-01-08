Согласно первым тестам, видеокарта обеспечивает 99 кадров в секунду в игре Call of Duty Black Ops 6 с максимальными настройками в 4K без FSR

Хотя AMD представила первые графические процессоры RDNA 4 на выставке CES 2025, точные данные об их производительности остались неизвестными. Это удивительно, учитывая, что компания обычно сравнивает свои новинки с продуктами конкурентов. Однако, экспертам уже удалось протестировать видеокарту Radeon RX 9070 на стенде AMD в рамках CES 2025, что позволило получить первые сведения о возможностях этой бюджетной модели для массового рынка.

Тестирование проводилось в игре Call of Duty Black Ops 6 с использованием встроенного бенчмарка. Предварительные результаты показали, что Radeon RX 9070 обеспечивает 99 кадров в секунду при настройках 4K Extreme без применения технологий масштабирования, таких как FSR 4. Эти данные позволяют предположить, что новая карта AMD способна конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4080, хотя изначально она позиционировалась как соперник моделей класса «70» от Nvidia. Таким образом, красный гигант демонстрирует впечатляющие результаты.

Однако, стоит обратить внимание на еще один любопытный момент: в ходе тестирования было замечено множество визуальных ошибок и артефактов, связанных с проблемами, характерными для видеокарты Intel Arc B580. Впрочем, это не повод для беспокойства, так как тестовая среда, вероятно, использовала сырые драйверы и недостаточно оптимизированное программное обеспечение, что и привело к подобным последствиям. Если бы в процессе тестирования применялись технологии масштабирования и драйверы RDNA 4, показатель FPS мог бы быть значительно выше. Однако, этот вопрос будет уточнен позже, после снятия эмбарго на обзоры.

По имеющейся информации, графический процессор оснащён 16 ГБ видеопамяти и построен на базе чипа Navi 48 с техпроцессом 4 нм. Пока это всё, что известно, так как AMD удалось сохранить детали в секрете. Компания обещает раскрыть больше информации о своих видеокартах на архитектуре RDNA 4 в ближайшее время.