Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Radeon RX 9070 предлагает ту же производительность в играх, что и GeForce RTX 4080
Согласно первым тестам, видеокарта обеспечивает 99 кадров в секунду в игре Call of Duty Black Ops 6 с максимальными настройками в 4K без FSR

 Хотя AMD представила первые графические процессоры RDNA 4 на выставке CES 2025, точные данные об их производительности остались неизвестными. Это удивительно, учитывая, что компания обычно сравнивает свои новинки с продуктами конкурентов. Однако, экспертам уже удалось протестировать видеокарту Radeon RX 9070 на стенде AMD в рамках CES 2025, что позволило получить первые сведения о возможностях этой бюджетной модели для массового рынка.

 Тестирование проводилось в игре Call of Duty Black Ops 6 с использованием встроенного бенчмарка. Предварительные результаты показали, что Radeon RX 9070 обеспечивает 99 кадров в секунду при настройках 4K Extreme без применения технологий масштабирования, таких как FSR 4. Эти данные позволяют предположить, что новая карта AMD способна конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4080, хотя изначально она позиционировалась как соперник моделей класса «70» от Nvidia. Таким образом, красный гигант демонстрирует впечатляющие результаты.

 Однако, стоит обратить внимание на еще один любопытный момент: в ходе тестирования было замечено множество визуальных ошибок и артефактов, связанных с проблемами, характерными для видеокарты Intel Arc B580. Впрочем, это не повод для беспокойства, так как тестовая среда, вероятно, использовала сырые драйверы и недостаточно оптимизированное программное обеспечение, что и привело к подобным последствиям. Если бы в процессе тестирования применялись технологии масштабирования и драйверы RDNA 4, показатель FPS мог бы быть значительно выше. Однако, этот вопрос будет уточнен позже, после снятия эмбарго на обзоры.

 По имеющейся информации, графический процессор оснащён 16 ГБ видеопамяти и построен на базе чипа Navi 48 с техпроцессом 4 нм. Пока это всё, что известно, так как AMD удалось сохранить детали в секрете. Компания обещает раскрыть больше информации о своих видеокартах на архитектуре RDNA 4 в ближайшее время.

#amd #тесты #видеоигры #call of duty black ops 6 #radeon rx 9070
5
Показать комментарии (5)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
23
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
29
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
2
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
1
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
9
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
+
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
2
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
+
Линейка смартфонов Poco F7 выйдет в этом году в трех версиях: базовой, Pro и Ultra
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
Фанаты вспомнили промахи Шрейера после его прогноза о переносе GTA VI
+
Процессор Ryzen 9 9950X3D уступает Ryzen 7 9800X3D по производительности почти во всех играх
1
Роскосмос показал снимки объектов в иностранных государствах после включения аппаратуры «Геотон-Л1»
8
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
29
Маркус Перссон анонсировал разработку Minecraft 2
+
Выпущены материнские платы Gigabyte серии B850, адаптированные для процессоров Ryzen 9000
2

Популярные статьи

Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
12
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
35
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
40
О том, какие космические проекты и миссии реализуются в 2025 году
3

Сейчас обсуждают

Chihonya
16:49
вот это мудрая речь
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Nvidia&Intel Hater
16:49
чет он гонит.
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Бахтиер Кудратуллаев
16:49
бро когда играешь 24/7 там пофиг на графику ведь 99% игр это онлайн. и вот в моей онлайн игре с тенями и отражениями я латитл по 6к денег. с 1030 я плачу 1.5к. тени не увижу под деревом? за что платит...
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Nvidia&Intel Hater
16:48
у меня в 2 раза дешевле
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
unhurtable
16:47
Дебилушка, банальным делением выходит более 900Вт в час КРУГЛОСУТОЧНО
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Chihonya
16:47
Шеша, за сколько тишку толкаешь?
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Ренбокот
16:46
Значит Taichi не берем
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi оснастили разъёмом питания 12V-2x6
Chihonya
16:45
это тактика такая, много ты понимаешь)))
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Бахтиер Кудратуллаев
16:45
свет по 7.63р. очень больно по карману
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Nvidia&Intel Hater
16:45
им привычно )
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем