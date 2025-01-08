Российском армии осталось около двух километров до Суджи, единственного крупного населённого пункта, находящегося под контролем украинских сил в данном регионе

Новая наступательная инициатива украинского руководства, связанная с внезапной атакой в районе хутора Бердин в Курской области, привела Вооружённые силы Украины не только к значительным потерям в личном составе и технике, но и спровоцировала ответное наступление со стороны российских войск. Российские подразделения демонстрируют успехи в приграничной зоне, существенно сокращая территорию, контролируемую украинскими формированиями.

Продвижения российской армии настолько очевидны, что их признают даже аналитические платформы Украины, которых сложно заподозрить в симпатиях к России. В частности, на своих картах военные эксперты фиксирует продвижение российских сил в районе Суджи. Сообщается, что войска уже заняли посёлок Махновка, расположенный всего в двух километрах от самого города, и продолжают наступление в направлении Леонидово. Одновременно есть информация о продвижении российских подразделений в сторону Малой Локни.

Следует подчеркнуть, что российские военные корреспонденты заранее сообщали о данных успехах, однако, украинская сторона долгое время избегала их признания. То, что продвижение российских войск теперь отражено даже на украинских картах, свидетельствует о значительном ухудшении положения сил Зеленского в Курской области.

Ранее поступала информация о том, что российские военные освободили населённый пункт Русское Поречное и выдвинулись к окраинам Малой Локни. Кроме того, город Суджа, к которому приблизились российские подразделения, остаётся единственным крупным населённым пунктом в Курской области, который до сих пор находится под контролем ВСУ.