Об этом CAPCOM официально объявила на всех своих ресурсах

Накануне компания CAPCOM сообщила, что вскоре стартует второе открытое бета-тестирование Monster Hunter Wilds перед официальным релизом, запланированным на конец февраля. Первое прошло в конце октября.

Продюсер игры Рёзо Цудзимото рассказал об этом в коротком видеоролике, где также упомянул изменения, которые ждут игроков в новом тесте по сравнению с предыдущим. Основным нововведением станет возможность сразиться с вернувшимся монстром Гипцеросом. В бета-версии также будут доступны создание персонажа, пробная сюжетная миссия и квест на убийство Дошагумы. Данные о создании персонажа сохранятся из прошлого теста, так что игроки смогут продолжить с того же героя. Более того, эти настройки можно будет перенести в полную версию игры после покупки, хотя игровой прогресс сохранить не удастся.

Участники бета-тестирования получат эксклюзивные награды: декоративный амулет для оружия, а также набор полезных предметов, которые можно будет использовать в основной игре. Цудзимото также отметил, что CAPCOM активно занимается доработкой Monster Hunter Wilds, учитывая отзывы, полученные в ходе предыдущего открытого бета-тестирования. Однако, внесённые изменения и улучшения не будут доступны ко второму этапу тестирования, который пройдёт на всех платформах с 6 по 9 февраля и повторится с 13 по 16 февраля.

Monster Hunter World стала самой продаваемой игрой в истории CAPCOM с тиражом почти 21 миллион копий и 27 миллионов с учетом дополнения Iceborne. Поэтому ажиотаж вокруг Monster Hunter Wilds лишь набирает обороты. Согласно имеющейся информации финальная версия игры выйдет 28 февраля.