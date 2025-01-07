У устройства имеется второй режим, предлагающий разрешение 2560х1440 с частотой до 288 Гц

Acer представила на выставке CES ряд игровых устройств, среди которых — мониторы, портативные компьютеры и ноутбуки. В линейке мониторов появилась новинка — игровая модель Predator XB323QX с разрешением до 5120х2880 пикселей. Устройство получило 31,5-дюймовую IPS-матрицу с соотношением сторон 16:9 и предлагает два режима работы с разным разрешением.

При максимальном разрешении 5К монитор обеспечивает частоту обновления до 144 Гц и время отклика всего 0,5 мс (GtG). Для повышения плавности изображения доступен второй режим благодаря технологии Dynamic Frequency and Resolution, позволяющей переключиться на разрешение 2560х1440 с частотой обновления 288 Гц.

Монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-Sync Pulsar, которая значительно улучшает изображение в движении, обеспечивая в 4 раза более высокую чёткость по сравнению с обычными дисплеями. Монитор обладает 10-битной глубиной цвета, что позволяет отображать до 1,07 миллиарда оттенков для насыщенной и яркой картинки. Он поддерживает широкий цветовой охват, включая стандарты 95% DCI-P3 и 99% sRGB. Для подключения устройств предусмотрены один порт DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1.

Эргономичный дизайн включает регулируемую подставку, которая даёт возможность настраивать наклон, поворот и высоту экрана для максимального комфорта. Дополнительно монитор имеет два встроенных динамика мощностью 2 Вт, обеспечивающими достойное качество звука.

Acer традиционно выпускает игровые мониторы с разрешением до 4К, однако, модель XB323QX стала первым устройством компании с поддержкой 5К и двумя режимами работы. Это делает его подходящим как для профессиональных геймеров, так и для энтузиастов. Информация о стоимости и дате выхода модели пока остается недоступной.