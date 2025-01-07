Project Arielle предлагает три регулируемые скорости вентилятора, которые могут снизить ощущаемую температуру на 2-5 градусов

Razer часто удивляет своими смелыми концептуальными разработками в мире гейминга. В этом году на CES компания представила игровое кресло Project Arielle. Это одна из множества идей, которые Razer создала за последние годы. Оно оснащено функциями подогрева и охлаждения.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что Project Arielle выйдет за рамки концепта, у Razer, похоже, нет серьезных препятствий для его запуска в производство. Во-первых, это кресло разработано на базе уже существующей модели Fujin Pro от Razer. Во-вторых, оно выглядит как продукт, который действительно может заинтересовать покупателей. И дело не только в бренде Razer, но и в его практичности. Project Arielle, кажется, способен привлечь множество геймеров, особенно тех, кто мечтает о теплом сиденье зимой и встроенном охлаждении летом. Существуют способы справиться с холодным климатом: например, использовать плед или тапочки. Однако, охладиться сложнее — обычно требуется кондиционер или хотя бы вентилятор.

Project Arielle предлагает сразу систему обогрева и охлаждения. Регулировка происходит через специальную сенсорную панель. Это решение, которое может понравиться многим геймерам. Оно оснащено системой быстрого отсоединения, как у модели Freyja, что предотвращает повреждение кабеля при резком рывке. В задней части корпуса встроены безлопастные вентиляторы, которые направляют воздух через каналы к передним отверстиям. Razer утверждает, что шум от вентиляторов сравним с шепотом, а конструкция упрощает уход за креслом. Кроме того, воздух равномерно распределяется по всему телу.

Что касается температурных режимов, подогрев может достигать 30 градусов. Для охлаждения вентиляторы снижают ощущаемую температуру на 2–5 градусов. Это впечатляющие показатели. Кресло также поддерживает подсветку Chroma RGB.