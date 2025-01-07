Видеокарты данной серии включают два варианта системы охлаждения: воздушное с четырьмя вентиляторами и жидкостное с одним вентилятором на кожухе и тремя на радиаторе СЖО

ASUS анонсировала свою новейшую линейку видеокарт, каждая из которых получила определенные улучшения в сравнении с предыдущим поколением. Также на свет вышла совершенно новая линейка устройств под названием ROG Astral, о которой ранее упоминалось в утечках.

Серия ROG Astral, без сомнений, стала новым флагманом ASUS. Признаков возвращения линейки MATRIX не наблюдается, и, судя по представленным сегодня картам, вряд ли стоит ожидать её возрождения в скором будущем. Это объясняется тем, что Astral теперь предлагается как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением.

Источник изображения: videocardz

ROG Astral использует запатентованную технологию ASUS — испарительную камеру с фрезерованными каналами. Такая конструкция даёт возможность встраивать радиаторы прямо в поверхность камеры, исключая плоские края.

Источник изображения: videocardz

По заявлениям ASUS, новейший четырёхслотовый дизайн обеспечивает на 20% более эффективный воздушный поток по сравнению с предшествующими моделями, оснащёнными тремя вентиляторами. Хотя компания не прекратит выпускать видеокарты с тремя вентиляторами в линейках TUF и PRIME, такие решения явно ориентированы на модели среднего уровня. Серия ROG Astral, напротив, разработана для топовых видеокарт RTX 5090 и 5080, предлагая повышенную производительность.

Источник изображения: videocardz

ASUS также анонсировала модель ROG Astral Liquid Cooled, внешне напоминающую конструкцию с четырьмя вентиляторами, три из которых установлены на крупном 360-миллиметровом радиаторе. Обе версии, вероятно, используют одинаковую печатную плату, так как ASUS упоминает 80-амперную систему питания для обеих. Всё же целевая аудитория у них разная.

Источник изображения: videocardz

Одной из главных особенностей серии RTX 50 является термопрокладка с фазовым переходом. Судя по всему, данное решение станет стандартом у ведущих производителей. Компания пока не раскрыла ценовую политику и полные характеристики, у многих моделей отсутствуют данные о частотах.