Nvidia представила свои видеокарты GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070

Nvidia GeForce RTX 5090 представляет собой топовую модель линейки Blackwell, созданную специально для энтузиастов, профессионалов и требовательных геймеров. Это монстр среди видеокарт, который станет идеальным выбором как для игр, так и для работы с контентом.

Компания Nvidia вложила огромные ресурсы в разработку этого технологического шедевра, и теперь он представлен официально. Правда, за устройство придётся отдать рекордные 2000 долларов — самую высокую цену в истории GeForce.

Графические процессоры Nvidia GeForce RTX 50 оснащены передовыми аппаратными технологиями, включая тензорные ядра пятого поколения, усовершенствованные потоковые мультипроцессоры и ядра трассировки лучей четвертого поколения. Архитектура также поддерживает алгоритмы FP4, что значительно ускоряет обработку задач искусственного интеллекта, включая использование таких технологий, как DLSS 4.

Nvidia GeForce RTX 5090 станет топовой видеокартой в своей серии. Устройство будет основано на печатной плате PG144/145-SKU30 и графическом процессоре GB202-300-A1. Этот адаптер будет включать 170 активных SM-блоков из 192 возможных, а также 21 760 вычислительных ядер вместо максимальных 24 576. Такое сокращение составляет 11,4%, что больше, чем у предшественника, где показатель снижения составил 11,1% по сравнению с полным кристаллом AD102.

В плане памяти RTX 5090 предлагает 32 ГБ GDDR7, подключённые через 512-битный интерфейс. Скорость памяти составит 30 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность до 1792 ГБ/с. Дополнительно увеличенный кэш L3 и новые технологии сжатия данных позволят повысить общую эффективность работы с памятью, что улучшит производительность видеокарты.

RTX 5090 будет обладать энергопотреблением в 575 Вт, однако важно понимать, что данный показатель не отражает реального потребления в играх или повседневных задачах, так как фактическое значение обычно значительно ниже. Устройство получит передовые технологии, включая поддержку PCIe Gen 5.0 и DisplayPort 2.1b UHBR20 — 8K при 165 Гц, что позволит в полной мере использовать возможности современных мониторов.

В плане производительности Nvidia заявляет о более чем двукратном превосходстве GeForce RTX 5090 над RTX 4090 при использовании DLSS 4 в таких проектах, как Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и Black Myth Wukong. В играх без поддержки DLSS, например Far Cry 6, прирост составит около 30–40%.

С точки зрения конструкции, Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами. Она использует двухпоточную схему, где два передних вентилятора обеспечивают всасывание воздуха, что делает устройство более компактным по сравнению с RTX 4090.

Габариты модели FE составят 304 мм в длину и 137 мм в высоту. Карта также включает жидкий термоинтерфейс и трехслойную печатную плату, что впервые применяется в видеокартах GeForce.

Естественно, помимо версии Founders Edition, устройство будет выпускаться в различных модификациях от партнёров Nvidia, предлагая дополнительные варианты дизайна и охлаждения.

В дополнение к флагманской модели GeForce RTX 5090 и внедрению новой технологии DLSS 4, Nvidia анонсирует остальные модели своей линейки графических процессоров, такие как RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Эти устройства обеспечивают скачок в производительности, также демонстрируя двукратное улучшение в сравнении с предыдущим поколением, а также предлагая более выгодное соотношение цены и качества.

Nvidia GeForce RTX 5080 базируется на плате PG144/147-SKU45 и имеет графический чип GB203-400-A1. Она использует GB203 с 84 SM-блоками и 10 752 ядрами, что на 51% меньше, чем у RTX 5090. Карта получит 16 ГБ GDDR7-памяти с 256-битным интерфейсом. Скорость передачи данных будет доходить до 30 Гбит/с. Общая пропускная способность достигает 960 ГБ/с. Уровень энергопотребления видеокарты составит 360 Вт, что на 12,5% выше, чем у RTX 4080 SUPER с его 320 Вт.

Производительность Nvidia GeForce RTX 5080 окажется вдвое выше RTX 4080 SUPER благодаря улучшенным функциям DLSS 4. При этом цена новой модели составит 999 долларов, что ниже стоимости оригинальной RTX 4080, которая изначально оценивалась в 1199 долларов.

Nvidia RTX 5070 Ti получит облегченную версию графического чипа GB203, оснащённого 8960 ядрами CUDA. Объём видеопамяти останется на уровне 16 ГБ, как у RTX 4070 Ti SUPER, однако, новая модель будет использовать более современные модули GDDR7, что увеличит пропускную способность на 78% — до 896 ГБ/с. Согласно техническим данным, максимальная частота работы GeForce RTX 5070 Ti в режиме boost достигнет 2,45 ГГц.

По производительности Nvidia GeForce RTX 5070 Ti обещает быть вдвое мощнее, чем RTX 4070 Ti. При этом стоимость карты составит 749 долларов, что делает её более выгодной по сравнению с 4070 Ti и 4070 Ti SUPER, учитывая улучшенные характеристики и поддержку технологии DLSS 4.

Рассматривая видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070, стоит отметить, что она будет оснащена графическим чипом GB205, размещённым на плате PG147. Со стороны графического процессора ожидается до 6144 CUDA-ядер, а память будет поддерживать 192-битную шину с объёмом 12 ГБ, что аналогично модели RTX 4070 с таким же объёмом памяти.

Скорость памяти составит 28 Гбит/с, обеспечивая до 672 ГБ/с общей пропускной способности. Это на 33% выше, чем у RTX 4070 и RTX 4070 SUPER. Потребление данной модели составит 250 Вт, что на 14% больше, чем у RTX 4070 SUPER (220 Вт).

Сообщается, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 превосходит по производительности RTX 4090, при этом её стоимость составляет всего 549 долларов. Это делает её привлекательным предложением в премиальном сегменте, ориентированном на ценовую категорию около 500 долларов, и серьёзным конкурентом для новых моделей AMD RX 9070. Как RTX 5070 Ti, так и RTX 5070 позиционируются как мощные решения для игр в разрешении 1440p, тогда как RTX 5080 ориентирована на 4K-гейминг.

Nvidia GeForce RTX 5080 появится в продаже 30 января, а модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 станут доступны в феврале. Все видеокарты будут предлагаться как в пользовательских версиях, так и в популярных вариантах Founders Edition.