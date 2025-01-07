Российские подразделения сумели продвинуться сразу в нескольких районах города, достигнув северо-западных окраин

Украинская сторона отмечает серьёзное ухудшение своего положения в Торецке (ранее известном как Дзержинск, переименованном киевскими властями). К сегодняшнему утру российские войска продвинулись в нескольких районах города, достигнув его северо-западных окраин. Эти участки в Киеве характеризует как «серую зону», где контроль остаётся неопределённым.

Согласно актуальным оценкам, под контролем Вооружённых сил Украины остаётся менее 5% территории Торецка. При этом сообщается, что украинские силы оказывают лишь локальное сопротивление, утратив возможность удерживать сплошную оборонительную линию.

Украинские источники заявляют о присутствии российских военных на северных и северо-западных окраинах города. Бойцы ВСУ также признают трудности в использовании FPV-дронов в условиях плотной городской застройки, что осложняет их действия.

Также сократилось количество опытных операторов дронов. Одной из причин стало решение командования направить многих из них в качестве штурмовиков для возвращения утраченных позиций. Это превратилось в своеобразную систему наказания: если оператор FPV потерял позицию, он вынужден брать автомат и в составе пехоты участвовать в накатаках.

Контроль над Торецком позволял ВСУ вести артобстрел Горловки. Однако, по мере потери влияния на этом направлении интенсивность обстрелов значительно снизилась. Кроме того, это открывает российским силам путь для наступления на Константиновку через Иванополье.