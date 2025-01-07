Компания представила свои новейшие видеоадаптеры.

AMD наконец анонсировала архитектуру RDNA 4. Эта новинка создана на базе 4-нм технологического процесса TSMC и включает в себя улучшенную производительность в задачах искусственного интеллекта, блоки трассировки лучей третьего поколения, а также, вероятно, усовершенствованные функции кодирования.

Улучшения в области медиакодирования вызывают особый интерес, так как кодер AMF от AMD традиционно уступал решениям NVIDIA NVENC и Intel QuickSync. Кроме того, популярные программы для стриминга, такие как OBS, до сих пор не обеспечивают полноценной поддержки AMF. Ожидается, что с выходом RDNA 4 ситуация изменится. Стоит отметить появление FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Функция теперь задействует новые технологии ИИ в видеокартах RDNA 4 и возможности машинного обучения для улучшения масштабирования изображения. Этот подход может обеспечить заметные преимущества в сравнении с FSR 3, который, ограничивался математическим масштабированием с элементами машинного обучения.

Помимо этого искусственный интеллект интегрируется в Radeon Adrenalin через функцию Adrenalin AI. С её помощью владельцы адаптеров AMD получают возможность создавать изображения, запрашивать краткие содержания документов и оперативно получать справочную информацию.

Новое поколение видеокарт RDNA 4 сопровождается обновлением брендинга. Как заявляет компания, цель заключается в использовании схожего с конкурентами формата, чтобы упростить для конечных пользователей процесс сравнения продуктов.

С выпуском архитектуры RDNA 4 представители компании заявили, что линейка RX 9000 станет основой для новейшей платформы, тогда как серия RX 8000 будет адаптирована для мобильных устройств на базе RDNA 3.5.

Анонс RDNA 4 демонстрирует стратегию AMD, которая решила временно отойти от борьбы за лидерство в сегменте топовых видеокарт. По итогу в ассортименте «Красных» останутся только модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Эти графические процессоры появятся в продаже в первом квартале 2025 года через партнёров AMD по выпуску видеокарт, среди которых теперь числится и Acer, также производящая устройства на базе дискретных Intel Arc.