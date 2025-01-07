AMD представила свои новейшие процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.

Первый процессор AMD Zen 5 с технологией 3D V-Cache, Ryzen 7 9800X3D, завоевал популярность благодаря выдающейся игровой производительности и энергоэффективности, оставаясь при этом 8-ядерным чипом. Теперь AMD представляет свои флагманские модели — Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, которые обещают не только превосходную игровую производительность, но и значительные улучшения в задачах создания контента.

Флагманская модель, Ryzen 9 9950X3D, оснащена 16 ядрами и 32 потоками, двумя CCD и одним кристаллом ввода-вывода. Этот процессор сохраняет архитектуру Ryzen 9 9950X, но дополнен CCD с увеличенным объёмом 3D V-Cache, что обеспечивает общий объём кэша до 144 МБ.

Из них 64 МБ приходится на Zen 5 CCD, а еще 64 МБ — на стек X3D, включая дополнительные 16 МБ кэша L2. Как и Ryzen 9 9950X, версия X3D поддерживает максимальную частоту до 5,7 ГГц, сохраняя возможность разгона при TDP 170 Вт.

Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D сохраняет аналогичную конфигурацию ядер, как у Ryzen 9 9900X: 12 ядер, 24 потока и 64 МБ кэш-памяти L3, распределенной между двумя CCD. Однако, он оснащён технологией 3D V-Cache второго поколения, что увеличивает общий объём кэша до 140 МБ.

Максимальная тактовая частота этого чипа достигает 5,5 ГГц. Это на 100 МГц меньше, чем у 9900X, но при том же уровне TDP в 120 Вт. Благодаря 3D V-Cache второго поколения процессор будет работать с меньшим нагревом, что открывает широкие возможности для разгона, помимо стандартных утилит CO и PBO.

В плане производительности AMD Ryzen 9 9950X3D демонстрирует в среднем на 8% более высокий игровой прирост если сравнивать его с Ryzen 9 7950X3D. В таких играх, как Counter-Strike 2, прирост производительности может достигать 58%. В сравнении с новейшим процессором Intel Core Ultra 9 285K, AMD Ryzen 9 9950X3D демонстрирует превосходство в производительности, достигая прироста до 64%, а в среднем — около 20%. В игровых сценариях разрыв может составлять более 20–30%, что делает его лидером в этой категории.

Однако, улучшения коснулись не только гейминга. Благодаря архитектуре Zen 5, Ryzen 9 9950X3D показывает впечатляющие результаты в рабочих задачах, таких как рендеринг в Corona, Blender, Cinebench и обработка в Adobe Photoshop. Прирост производительности здесь достигает 23%, а в среднем составляет 13%. Это позволяет процессору конкурировать с профессиональными рабочими станциями.

Что касается выхода на рынок, AMD планирует выпустить Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D в первом квартале 2025 года, ориентировочно в марте. Компания обещает в ближайшее время раскрыть дополнительные технические детали и цены.