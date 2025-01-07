В результате атаки украинские войска лишь потеряли людей и технику.

Военнослужащие армии «Север» довели до конца зачистку близлежащих территорий хутора Бердин от остатков украинских сил, участвовавших в недавнем наступлении. Данную информацию предоставил ряд российских военных Telegram-каналов, которые отслеживают ситуацию на Курском участке.

Лесные массивы в районе хутора Бердин, где ранее действовали формирования Вооруженных сил Украины, были полностью очищены бойцами 30-го мотострелкового полка. В ходе операции часть украинских военных, пытавшихся укрыться в посадках, была захвачена в плен, а те, кто оказал сопротивление, были ликвидированы. По данным на вечер 6 января, общее число пленных, включая захваченных ранее, достигло 27 человек.

Таким образом, накануне украинские формирования предприняли очередную попытку штурма, которая завершилась значительными потерями и отступлением на прежние позиции. Сегодня повторного контрнаступления со стороны украинских войск не последовало, хотя, как сообщают источники, планы на продолжение имелись. Из Суджи в направлении Бердина выдвинулись шесть боевых машин с пехотой, однако, их продвижение остановилось в районе Черкасского Поречного. В этом районе части украинской армии продолжают накапливать силы, что указывает на подготовку к одной или нескольким новым атакам в ближайшее время.