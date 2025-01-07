Компания планирует продолжить развиваться в данном направлении, особенно после успеха адаптеров Battlemage.

Несмотря на слухи о возможном уходе Intel из сегмента дискретных GPU после выхода линейки Arc, компания представила архитектуру Battlemage, которая пришлась по душе многим геймерам. На презентации Intel в рамках мероприятия CES 2025 временный со-генеральный директор Мишель Джонстон Хольтхаус подтвердила, что компания намерена продолжать конкурировать на рынке дискретных графических процессоров. Это заявление развеяло все сомнения относительно будущего Intel в этом сегменте, указывая на планы по выпуску продуктов, следующих за Battlemage, о которых будет рассказано позже.

Intel также подчеркнула, что активно работает над улучшением своих GPU на основе отзывов о линейке Arc. Компания сосредоточилась на совершенствовании кремния, обновлении интеллектуальной собственности и создании оптимальной программной экосистемы, чтобы предложить геймерам максимальное качество. Battlemage позиционируется как продукт имеющий «высокую производительность за каждый вложенный доллар».

Компания выпустила Arc B580 в качестве первого представителя линейки Intel Battlemage. Эта модель получила высокий уровень одобрения среди розничных покупателей, и несколько недель назад она полностью разошлась на складах крупных ритейлеров. Сейчас ситуация заметно улучшилась. В ближайшее время Intel планирует представить Arc B570, который станет следующим бюджетным решением. Интересно будет увидеть, как он проявит себя на рынке.

Компания также готовит к выпуску настольные видеокарты Celestial, которые станут преемниками Battlemage. Они будут основаны на архитектуре Xe3 и производиться по технологии TSMC. Таким образом, будущее графического направления Intel выглядит многообещающим.