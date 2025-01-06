По стоимости устройства будут варьироваться от 490 до 535 долларов в зависимости от конфигурации

Lenovo представила новую линейку ноутбуков в Китае. Серия Lenovo Xiaoxin SE 2025 позиционируется как бюджетная линейка, ориентированная преимущественно на китайский рынок, однако, не исключено, что отдельные модели могут выйти на глобальный рынок под другими брендами.

В рамках модельного ряда Xiaoxin SE 2025 доступно шесть вариантов, которые разделены на три категории по размерам экрана: 14 дюймов, 15,3 дюйма и 16 дюймов. Каждая из них предлагается с чипами Intel Core i5-13420H или AMD Ryzen 7 8745HS.

Все устройства обладают IPS-панелями с разрешением 1920х1200 пикселей, батареями ёмкостью 50 Вт*ч и клавиатурами с ходом клавиш 1,3 мм. Модели с большими экранами также имеют цифровую клавиатуру. Дополнительные характеристики включают 16 ГБ ОЗУ с возможностью замены на планки большего объёма, SSD на 512 ГБ и слот для установки дополнительного накопителя M.2. Устройства оснащены следующими портами: HDMI, аудиоразъемом 3,5 мм, разъемом для зарядки, одним портом USB-A 3.2 Gen 1 с обеих сторон и порт Type-C.

Толщина всех трёх вариантов составляет 16,9 мм. Вес 14-дюймовой модели — 1,39 кг, 15,3-дюймовой — 1,59 кг, а 16-дюймовой — 1,68 кг. Также компания озвучила и цены на свои устройства.

14-дюймовая модификация Lenovo Xiaoxin SE 2025 с решением AMD Ryzen 7 8745HS предлагается за 505 долларов. Версия с чипом Intel Core i5-13420H выйдет 490 долларов. 15,3-дюймовый вариант Lenovo Xiaoxin SE 2025 с AMD Ryzen 7 8745HS доступен за 535 долларов. Конфигурация с Intel Core i5-13420H обойдётся в 520 долларов.