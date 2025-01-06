Потребительские цены в декабре выросли на 2,9% в годовом выражении, тогда как в ноябре показатель составлял 2,4%

Как сообщает издание Bloomberg, инфляция в Германии в минувшем месяце увеличилась сильнее прогнозов, что подтверждает опасения Европейского центрального банка постепенно снижать ключевые ставки.

Потребительские цены в декабре выросли на 2,9% в годовом выражении, тогда как в ноябре показатель составлял 2,4%. Это превысило все ожидания аналитиков. Основной причиной ускорения стали рост затрат на энергоносители и продукты питания, как сообщило статистическое ведомство.

Эти данные, опубликованные в понедельник, последовали за информацией из Испании, где инфляция также оказалась выше прогнозов, составив 2,8% в декабре. Экономисты прогнозируют, что данные по еврозоне, публикация которых запланирована на вторник, покажут рост до 2,4%. Подобный показатель, скорее всего, снизит вероятность масштабного снижения ставок, которое ранее предлагали отдельные члены Совета ЕЦБ. Несмотря на быстрое снижение инфляции в еврозоне в 2024 году, сейчас она стабилизировалась около текущих значений. Тем не менее, представители ЕЦБ намерены достичь целевого уровня в 2% к концу года.

В Германии такие факторы, как повышение цен на общественный транспорт по всей стране и увеличение национальной стоимости выбросов углерода, будут поддерживать инфляционное давление на высоком уровне. Это происходит на фоне предстоящих внеочередных выборов в следующем месяце, которые, вероятно, приведут к завершению пребывания Олафа Шольца на посту канцлера.