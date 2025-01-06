Новый проект может выйти на движке Unreal Engine 5

Согласно последним данным, возможно, ведётся работа над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion, создаваемым на движке Unreal Engine 5. Недавно технический арт-директор китайской студии Virtuos Games упомянул в своём резюме неанонсированный проект на Unreal Engine 5, разрабатываемый для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В онлайн-профиле нет прямого указания на четвёртую часть серии, однако, ходили слухи, что именно Virtuos Games занимается ремастером Oblivion. Эти разговоры подкрепляются утечкой слайдов, произошедшей еще в сентябре 2023 года. Вполне вероятно, что проект, изначально считавшийся ремастером, может оказаться полноценным ремейком.

Тем не менее, учитывая, что Virtuos — это студия, ответственная за разработку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейка на Unreal Engine 5, существует шанс, что компания уже ведёт активную разработку Oblivion.

Согласно утёкшим слайдам, The Elder Scrolls IV: Oblivion — не единственная классическая игра от Bethesda, которая может вернуться на современные платформы. Сообщается, что ремастер Fallout 3 также находится в разработке. Тем не менее, оба этих проекта пока что не были официально анонсированы, поэтому существует возможность, что планы могли претерпеть изменения с 2022 года.