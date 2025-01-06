По мнению экспертов, это очень хороший результат, учитывая, что проект полностью повторяет оригинальную игру 2005 года

Накануне японская компания CAPCOM, известная как издатель и разработчик игр, сообщила, что ремейк Resident Evil 4 разошелся тиражом свыше девяти миллионов экземпляров с момента его выхода в конце марта 2023 года. Это впечатляющий успех, особенно учитывая, что по содержанию игра практически идентична оригиналу 2005 года.

Первые три миллиона копий были проданы всего за два дня после релиза. Четвертый миллион был достигнут в начале апреля 2023 года, а пятый — к концу июля того же года. CAPCOM обновила данные о продажах ближе к первой годовщине игры, объявив, что ремейк Resident Evil 4 преодолел отметку в семь миллионов проданных копий.

2025 год может оказаться знаковым для франшизы, особенно в плане анонсов. По слухам, Resident Evil 9 будет анонсирован с возможным релизом в конце 2025 года. Говорят, что атмосфера игры будет перекликаться с Resident Evil 4, а также появятся два «неубиваемых преследователя», вдохновлённых, вероятно, Немезисом из Resident Evil 3.

Среди игровых персонажей, как сообщается, будут две легендарные фигуры серии: Джилл Валентайн, из Resident Evil 1, 3 и 5, и Леон Кеннеди — Resident Evil 2, 4 и 6. Эти герои уже давно завоевали любовь фанатов, и их возвращение может стать ключевым элементом новой части.