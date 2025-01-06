Также украинские подразделения потеряли контроль над Махновкой и Дмитрюковым

Российская армия не прекращает систематически освобождать Курскую область, ранее находившиеся под контролем ВСУ. Поступает всё больше информации об успехах российских сил и потере украинскими подразделениями управления над рядом населённых пунктов.

Несколько военных источников сообщают, что части армии «Север» вытеснили бойцов 47-й бригады Вооружённых сил Украины из хутора Леонидово. Также отмечается, что российские войска продвинулись на 600 метров в окрестностях этого населённого пункта. Параллельно поступают данные о том, что ВСУ утратили контроль над сёлами Махновка и Дмитрюков, расположенными на территории Курской области.

Следует обратить внимание, что упомянутые сведения появились на фоне новой попытки наступления со стороны киевских формирований на территории российского региона, начавшегося вчера. Примечательно, что в Киеве практически сразу заявили о переходе украинских сил в атаку. Однако, информация о результатах этой операции в украинских медиа отсутствует, что уже спровоцировало резкую критику со стороны местных политиков и аналитиков.

В российских Telegram-каналах накануне были опубликованы видеозаписи, демонстрирующие моменты и последствия ударов по украинской бронетехнике, включая западные образцы, задействованные в данном наступлении. Между тем некоторые военные специалисты считают, что вчерашние действия ВСУ носят отвлекающий характер, так как в них были задействованы не все ресурсы, которые Киев накапливал в последние недели. Таким образом, формирования ВСУ до инаугурации нового американского президента могут предпринять попытку нового масштабного наступления на одном из участков.